Появились слухи о фамилии нового главы ГУР

Несколько источников говорит об одном и том же человеке

В пятницу, 2 января, появились слухи о том, кто заменит Кирилла Буданова, возглавившего Офис президента, на посту начальника Главного управления разведки Украины. Речь идет о главе Службы внешней разведки Олеге Иващенко.

Об этом пишут журналистка Юлия Забелина и народный депутат от "Голоса" Ярослав Железняк.

"Кто пойдет на ГУР, уже секрет Полишинеля, неоднозначное решение. Этого человека прочили раньше", — сообщила Забелина в Telegram-канале, назвав фамилию кандидата.

Железняк отметил, что его информация совпадает с инсайдом Забелиной.

"По ГУРу интересное назначение ожидают. По моей информации, это руководитель Службы внешней разведки Иващенко", — написал нардеп.

Ту же фамилию в качестве претендента на должность начальника ГУР называют источники "Украинской правды" в окружении президента Украины Владимира Зеленского.

Что известно об Олеге Иващенко

В марте прошлого года Президент назначил главой Службы внешней разведки Украины профессионального военного разведчика Олега Иващенко. Он обладает значительным боевым опытом и прошёл длительный путь службы в Главном управлении разведки Министерства обороны. Иващенко служил в элитном офицерском подразделении специального назначения, известном как отряд 2245, и участвовал в ряде спецопераций, которые до сих пор остаются засекреченными.

Олег Иващенко. Фото: Укринформ

На протяжении девяти лет до своего назначения в СВРУ он занимал должность первого заместителя начальника ГУР. Параллельно Иващенко работал заместителем начальника Генерального штаба ВСУ по вопросам разведки, а затем — помощником Главнокомандующего Вооруженных сил Украины по разведывательному направлению.

