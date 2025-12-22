"Пора вернуть то, что мы потеряли": Буданов об уступках на переговорах, гарантиях безопасности и обмене разведданными

Кирилл Буданов поделился оптимистическим взглядом на сегодняшние вызовы

Руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов недавно присоединился к переговорам с представителями президента США Дональда Трампа о прекращении российско-украинской войны. Он поделился видением на актуальные события.

Вызовы, перед которыми стоит Украина, не заставляют его терять оптимизм. Об этом Кирилл Буданов рассказал в интервью Forbes.

Гарантии безопасности

Глава ГУР подтвердил, что Украина стремится к тому, чтобы возможный мирный договор и гарантии безопасности были утверждены Конгрессом США. Поскольку, украинцы стремятся предотвратить любые изменения после подписания соглашения.

"Такой результат может быть еще одним Будапештским меморандумом – гарантией безопасности, которую союзники Украины проигнорировали, когда напала Россия", — отметил Буданов.

Об обмене разведданными

По его словам, публично США настаивают, что не передают оружие Украине безвозмездно. Но на обмен разведданными это не влияет.

"Обмен разведывательными данными продолжается. Более того, на самом деле этот процесс ускоряется с каждым днем", — подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов Фото Laurent Van der Stockt for Le Monde/Getty Images

Коррупционный скандал

По его словам, недавний коррупционный скандал несколько подкосил доверие к Украине, испортил ее репутацию и ослабил поддержку среди союзников. Но катастрофических последствий этот инцидент пока что не имеет.

"Ситуация стабильная. Большинство стран сегодня имеют проблемы с коррупцией. Важно верховенство права и процедурная способность правительства решать проблемы конституционным и прозрачным способом. Украина способна сделать это даже среди экзистенциального конфликта. Связанные с этим люди были уволены, и теперь это юридический процесс", — сказал Буданов.

Об отношениях с США

Глава ГУР подчеркнул, что разговоры об ухудшении отношений между Украиной и США не соответствуют действительности. Он с оптимизмом смотрит в будущее.

"Отношения с США имеют решающее значение для Украины, как в настоящем, так и в будущем. Но это многоэтапный процесс, который продлится десятилетиями. Мы, как нация, сделали один из наших цивилизационных выборов в направлении США. Было время, когда Украина являлась одной из наиболее промышленно развитых стран мира. Мы можем вернуться к этому статусу. Пора вернуть то, что мы потеряли. Это наше видение и решительность. Я оптимистично настроен, что мы это сделаем", — подчеркнул Буданов.

Кирилл Буданов Фото 24 канал

В заключение авторы материала подчеркнули, что глава ГУР не собирается идти на уступки в каких-либо переговорах, где на карту поставлено будущее его страны. Также он очень хорошо знает россиян, и знает, чего хотят американцы и что нужно Украине.

"Его оптимизм дает надежду его согражданам и всем нам в мире", — резюмировали авторы статьи.

Кирилл Буданов

