Адвокаты на месте. Ермак подтвердил факт обысков

Руководитель аппарата Зеленского заявил, что способствует следственным действиям

Глава Офиса президента Андрей Ермак подтвердил, что у него дома проводят обыски НАБУ и САП. Он добавил, что не чинит никаких препятствий следственным действиям.

Что нужно знать:

Руководитель ОП уточнил, что обыски проходят, в том числе и у него дома

По его словам, он оказывает полное содействие следователям

Председатель правления ОО Антикоррупционный штаб Сергей Миткалик уверен, что при предыдущих президентах такое было невозможно

Сегодня НАБУ и САП действительно проводят процессуальные действия у меня дома. Никаких препятствий у следователей нет. Им был предоставлен полный доступ к квартире, на месте мои адвокаты, которые взаимодействуют с правоохранителями. С моей стороны — полное содействие, Андрей Ермак

Обыски у Ермака 28 ноября – что известно

Утром появились сообщения СМИ, что НАБУ и САП проводят обыски у руководителя Офиса президента Андрея Ермака в правительственном квартале. Вскоре НАБУ подтвердило эту информацию, добавив, что следственные действия главы ОП проводятся в рамках расследования. Однако какого именно – не уточняется.

По сети распространились слухи, что обыски у главы Офиса президента Владимира Зеленского могут быть связаны с так называемыми "пленками Миндича" (по масштабным коррупционным схемам в энергетике). В них фигурирует мужчина по прозвищу "Али-Баба", раздающий указания правоохранительным органам относительно атак на САП и НАБУ. В СМИ и обществе распространилось мнение, что это якобы может быть Андрей Ермак.

Обыск у руководителя аппарата президента в рамках коррупционного дела проходит впервые в истории

Сергей Миткалик, председатель правления ОО Антикоррупционный штаб, отметил в эфире "Киев24", что обыск у Ермака — это первый прецедент, когда к руководителю Офиса президента пришли с обыском по коррупционному делу. По его словам, при предыдущих президентах к руководителям их администраций "никто не посмел бы прийти с обыском".

В данном случае мы видим, как НАБУ и САП в рамках уголовного производства пришли в Ермаку. Конечно, это касается дела "Мидас" или коррупционных дел, связанных с энергетикой или обороной, — сказал Сергей Миткалик, добавив, что вероятно, Ермак все же фигурирует на "пленках Миндича"

Ранее "Телеграф" рассказывал, чем занимался Ермак до прихода в политику. Политическую карьеру он начал в 2006 году.