"Переговоры в тени". Что Буданов рассказал о тайной встрече в Абу-Даби

Пентагон уже подтвердил встречу с российской делегацией

Начальник Главного управления разведки (ГУР) Кирилл Буданов считает, что мирные переговоры между Украиной, Россией и США должны оставаться в тени. Лучше пока не говорить о каких-либо результатах встреч.

Что нужно знать:

По данным СМИ, в Абу-Даби прошли тайные переговоры между США и Россией

Буданов призвал общество к тишине по поводу этой темы, чтобы не сорвать переговоры

Встречу делегаций в Абу-Даби подтвердили в США

Как отметил Буданов, передает РБК-Украина, в кулуарах второго военного молитвенного завтрака, озвучивать какую-то информацию о встречах делегаций рискованно. Он отказался подтверждать проведение тайных переговоров в Абу-Даби и говорить об их результатах.

Начальник ГУР отмечает, что в настоящее время любые чувствительные процессы нуждаются в тишине, в том числе и переговоры.

"Все переговоры должны быть в тени, скажем так. Иначе они не будут успешными. Хочется, не хочется — но мы можем их просто сорвать. Так что подождите", — отметил Буданов.

Что известно о переговорах в Абу-Даби

Как утверждают СМИ, представитель США, американский генерал Чарльз Дрисколл якобы провел в Абу-Даби закрытые встречи с российской стороной. Эти контакты вроде бы были заранее согласованы по дипломатическим каналам и не афишировались из-за высокой чувствительности темы. При этом Пентагон уже подтвердил факт переговоров, но отказался раскрывать их формат или состав российской делегации, отметив, что "работа находится в чувствительной фазе".

