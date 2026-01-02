Американцев призвали немедленно покинуть Россию или составить завещание. Что происходит

Американцам опасно находиться в РФ

Государственный департамент США рекомендует американским гражданам, находящимся на территории России, немедленно покинуть страну. Госдеп предупреждает о высоких рисках для американцев в РФ, связанных с терроризмом, незаконным задержанием и "произвольным применением местных законов" на фоне обострения российско-украинской войны.

Что нужно знать:

Госдеп считает, что американцам на территории РФ грозит незаконное задержание, терроризм и произвол правоохранителей

Всех граждан США призывают немедленно уехать из России, возможности помочь им там очень ограничены

Тех, кто остается, призывают составить завещание и не заходить в свои соцсети

Об этом сообщил американский телеканал Fox News со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США. Такая рекомендация была и раньше, на этой неделе ее обновили без изменений.

Отмечается, что возможности американских чиновников в помощи американцам ограничены. Это связано с сокращением персонала посольства США в Москве и прекращением работы консульств на территории России.

Граждане США в России должны немедленно уехать. Российские чиновники часто безосновательно допрашивают и угрожают гражданам США, — говорится в сообщении

В рекомендации Госдепа отмечается, что существует прецедент ареста российскими силовиками американцев по ложным обвинениям. Им было отказано в справедливом отношении, их осудили без достоверных доказательств.

Кроме того, в документе отмечается, что все электронные устройства американцев на территории РФ следует считать контролируемыми российскими спецслужбами. Добавляется, что туристы, решившие поехать в Россию, должны быть готовы к возможности задержания на неизвестный срок.

Выйдите из всех аккаунтов в социальных сетях и не заходите в них, находясь в России… Подготовьте завещание и назначьте соответствующих страховых бенефициаров или доверенность, — говорится в рекомендациях

Как сообщал "Телеграф", большинство граждан США судя по всему не доверяют президенту Дональду Трампу в его решениях, которые он принимает по вопросу урегулирования войны, что российский режим ведет против Украины. Американцы не уверены, что их лидер способен принимать "мудрые решения".