Американців закликали негайно покинути Росію або скласти заповіт. Що відбувається

Американцям небезпечно перебувати у РФ

Державний департамент США рекомендує американським громадянам, які перебувають на території Росії негайно залишити країну. Держдеп попереджає про високі ризики для американців у РФ, пов'язані з тероризмом, незаконним затриманням та "свавільним застосуванням місцевих законів" на тлі загострення російсько-української війни.

Що треба знати:

Держдеп вважає, що американцям на території РФ загрожує незаконне затримання, тероризм та свавілля правоохоронців

Всіх громадян США закликають негайно виїхати з Росії, можливості допомогти їм там дуже обмежені

Тих, хто залишиться, закликають скласти заповіт та не заходити у свої соцмережі

Про це повідомив американський телеканал Fox News із посиланням на офіційну заяву Держдепартаменту США. Така рекомендація була і раніше, цього тижня її оновили без змін.

Зазначається, що можливості американських чиновників щодо допомоги американцям обмежені. Це пов'язано зі скороченням персоналу посольства США в Москві та припинення роботи консульств на території Росії.

Громадяни США в Росії повинні негайно виїхати. Російські чиновники часто безпідставно допитують та погрожують громадянам США, — йдеться в повідомленні

У рекомендації Держдепу зазначається, що існує прецедент арешту російськими силовиками американців за хибними звинуваченнями. Їм відмовили у справедливому ставленні та засудили без достовірних доказів.

Крім того, у документі зазначається, що всі електронні пристрої американців на території РФ слід вважати такими, що контролюються російськими спецслужбами. Додається, що туристи, які вирішили поїхати до Росії, мають "бути готові до можливості затримання на невідомий термін".

Вийдіть з усіх облікових записів у соціальних мережах і не заходьте до них, перебуваючи в Росії … Підготуйте заповіт і призначте відповідних страхових бенефіціарів або довіреність, — йдеться у рекомендаціях

