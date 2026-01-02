На новогодних фото и видео Трампа заметили странную вещь. Что не так с политиком

В этом году главе Штатов должно исполниться 80

Президент США Дональд Трамп заявил, что пренебрегает советами врачей, потому что больше полагается на свою "хорошую генетику". Однако из-за его преклонного возраста проблемы со здоровьем становятся все более очевидными.

Что нужно знать:

Пожилой Трамп регулярно заявляет, что он в отличной форме

Однако у него загадочные синяки на руках, отекшие ноги и другие признаки возраста

Также во время публичных мероприятий Трампу иногда сложно держать глаза открытыми и слышать собеседников

На новогодних фото и видео, можно увидеть, что Трамп хромает. Выйдя из машины вместе с первой леди Меланией Трамп, глава США заметно тянул правую ногу. Поняв, что на него уже направлены камеры, он исправил походку. Выглядело так, будто он вынужден был держаться за жену, чтобы стоять ровно.

Дональд и Мелания Трамп

Трамп употребляет гораздо больше аспирина, чем рекомендовано

Как рассказал Трамп в интервью The Wall Street Journal, он ежедневно принимает 325 мг аспирина – дозу, существенно превышающую стандартную профилактическую норму в 81 мг. Именно поэтому на его руках появляются синяки, которые он маскирует гримом. Врачи советуют ему снизить дозировку аспирина, однако глава США отказывается.

Я немного суеверный… Говорят, аспирин разжижает кровь, а я не хочу, чтобы через мое сердце текла густая кровь. Я хочу, чтобы текла хорошая, жидкая кровь. Это имеет смысл? — сказал Трамп

Также он рассказал, что пробовал, по совету врачей, носить компрессионные носки из-за опухания ног. Впрочем, он отказался от них, потому что ему не понравилось.

Президент добавил, что нередко игнорирует рекомендации врачей и скептически относится к общепринятым медицинским советам. Он уверен, что у него хорошая генетика и полагается именно на это.

Ранее "Телеграф" рассказывал о признаках нездоровья у Трампа, на которые обратили внимание СМИ. Речь может идти о деменции, венозных заболеваниях и не только.