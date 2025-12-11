Хотів очолити Харків та скандалив із Кернесом: де зараз ексміністр МВС Аваков і як змінився (фото)

Аваков не займається політикою вже кілька років

Арсен Аваков — один із найвідоміших "ветеранів" української політики, який очолював Міністерство внутрішніх справ протягом семи років. Але зараз ексчиновник майже не з’являється у публічному просторі.

Що відомо:

Арсен Аваков очолював Харківську обладміністрацію, був народним депутатом і з 2014 до 2021 року керував Міністерством внутрішніх справ

Аваков конфліктував із Міхеїлом Саакашвілі та Геннадієм Кернесом, якому програв вибори за крісло мера Харкова у 2010 році

Після 2021 року Аваков відійшов від політики й з початком повномасштабної війни допомагав ЗСУ, але зараз рідко веде соцмережі.

Арсен Аваков — що про нього відомо

Політичну кар’єру Арсен Аваков розпочав у 2002 році, став членом виконкому Харківської міськради, а у всеукраїнську політику прийшов після Помаранчевої революції 2004 року, очоливши Харківську облдержадміністрацію. З 2014 до 2021 року Аваков обіймав посаду міністра внутрішніх справ України. Його політична діяльність запам’яталася багатьма яскравими моментами та конфліктами.

Арсен Аваков у молодості

Колишній чиновник мав давній конфлікт з ексмером Харкова Геннадієм Кернесом. Аваков боровся з ним за посаду на виборах 2010 року, балотуючись як єдиний опозиційний кандидат та керівник місцевого осередку партії Юлії Тимошенко. Кампанія вийшла досить "брудною та гарячою". Але Кернес виграв вибори, набравши 30,09% проти 29,46%, які були за Авакова.

Арсен Аваков був депутатом Верховної Ради

Опозиція заявляла про фальсифікації результатів голосування, а екзитполи показували перемогу Авакова, проте довести це у судах не вдалося.

Арсен Аваков та Геннадій Кернес у 2004 році

Але конфлікти між ними тривали У 2014 році Кернес звинуватив Авакова в організації замаху на нього, а у 2016 році говорив, що земельна справа, за якою у нього проводили обшуки, — це помста глави МВС.

В інтерв’ю "Українській правді" Аваков розповів, що причиною їхніх конфліктів з Геннадієм Кернесом були світоглядні розбіжності:

Ми мали постійні конфлікти. Причина – світоглядні розбіжності. Рано чи пізно це б заіскрило. Так і вийшло.Він моє ім’я в кожному інтерв’ю згадує по 20 разів. Його клинить Арсен Аваков

Не менш гучним у кар’єрі Авакова став конфлікт із головою Одеської ОДА Михеїлом Саакашвілі, який назвав главу МВС "злодієм", за що той кинув у нього склянку.

Арсен Аваков конфліктував з Саакашвілі та Кернесом

Зазначимо, що на посаді глави МВС ставлення до Авакова було неоднозначним: його критикували під час резонансних справ, включаючи вбивства Кирила Тлявова, активістки Катерини Гандзюк та журналіста Павла Шеремета. У 2021 році Аваков подав у відставку.

Де зараз Арсен Аваков і чим займається

Після початку повномасштабного вторгнення Росії в Україну Арсен Аваков включився у волонтерську діяльність та допомагав ЗСУ. На сторінці у Facebook він давав звітність про постачання на фронт дронів та іншого обладнання.

Арсен Аваков відійшов від політики

У вересні 2022 року ек-глава МВС продавав колекційного вина, які пережили обстріл Харкова, а отримані кошти спрямовував на закупівлю берців для українських бійців.

Колекція пережила бомбардування Харкова та вціліла, коли мій будинок отримав пошкодження від рашистських нальотів. Тому вважаю, правильно обміняти її на допомогу нашим бійцям, які захищають нашу землю від мразі. Арсен Аваков

Арсен Аваков допомагає ЗСУ

У 2024 році стало відомо про бізнес Авакова в Карпатах, де його інвестиційна компанія "Форсайт Інвест" купила підприємство "Карпатські золоті горішки". Воно займається вирощуванням лісових горіхів на території близько 900 гектарів у Хустському районі. Його проєкт є одним із найбільших в Україні у цій сфері.

Зараз Аваков майже не присутній у соцмережах і не з’являється у публічному просторі. У серпні 2025 року він уперше за майже півроку зробив публікацію у Facebook.

Як зараз виглядає Арсен Аваков

Ексчиновник опублікував фото з великою кількістю українських дронів з написом "Павутина" на коробках і побажав їм вдалого польоту.

Арсен Аваков не веде соцмережі

