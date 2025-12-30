Потерял гражданство и стал "духовным просветителем": где сейчас экс-депутат с криминальным прошлым Вадим Рабинович

В последнее время он пропал из медиапространства

Вадим Рабинович — одиозный украинский политик с пророссийской позицией. В свое время он был медиамагнатом, владея скандальными телеканалами, например, NewsOne. За несколько дней до начала полномасштабной войны он выехал из Украины, и больше не вернулся в страну.

Что стоит знать:

Вадим Рабинович был лишен украинского гражданства и депутатского мандата в 2022 году

В Украине его официально обвиняют в государственной измене и объявили в розыск

Сейчас экс-политик живет в Израиле, где занимается религиозной деятельностью и духовным просветительством

"Телеграф" рассказывает, что известно о Вадиме Рабиновиче и где он сейчас.

Вадим Рабинович. Фото: Getty Images

Вадим Рабинович — что о нем известно?

Бывший нардеп Рабинович родился 4 августа 1953 года в Харькове, сейчас ему 72 года. После школы поступил в Харьковский автодорожный институт, но не закончил его. В 1974 году будущего политика исключили из комсомола, а затем и из института за "аморальное поведение".

Известно, что Рабинович служил в советской армии, а после того работал в Харьковском строительном управлении. С этим связан его первый арест — в 1980 году он был задержан по обвинению в хищении государственных средств в особо крупных размерах. Спустя 9 месяцев его освободили после личного вмешательства Генерального прокурора СССР Романа Руденко.

Вадим Рабинович в молодости. Фото: https://comments.ua/

Второй арест случился в начале 1982 года, тогда Рабиновича снова обвиняли в хищении государственных средств в особо крупных размерах. 10 февраля 1984 года был приговорен Харьковским областным судом к 14 годам лишения свободы. Освободился из заключения в 1991 году.

Политическая карьера

До прихода в политику Вадим Рабинович занимался общественной деятельностью и бизнесом. В 1997 году он стал президентом Всеукраинского еврейского конгресса (ВЕК), на создание которого пожертвовал $1 млн, и возглавляет его до сих пор.

Вадим Рабинович в 2014 году баллотировался в президенты Украины. Фото: Getty Images

В 2014 году Рабинович баллотировался в президенты Украины. Так начался его путь в большую политику. Как результат — он был народным депутатом Украины VIII и IX созывов Верховной Рады. Также политик известный, как один из лидеров партии "Оппозиционная платформа — За жизнь" (ОПЗЖ), которая сейчас запрещена в Украине.

Во время своих каденций в Верховной Раде Рабинович запомнился, как пророссийский политик, который не раз оскандалился своими высказываниями. Так, например, в 2021 году депутат во время выступления в парламенте, назвал партию "Слуга народа" "фашистским дьяволом", а президенту Зеленскому пригрозил импичментом. Кроме того, Рабинович был тем, кто выступал против переименования киевской площади Льва Толстого.

Вадим Рабинович был скандальным депутатом Верховной Рады. Фото: Getty Images

Куда пропал Рабинович?

В начале 2022 года Вадим Рабинович, прикрываясь заграничным лечением, покинул Украину. Это было за несколько дней до полномасштабного вторжения. После этого он больше не появлялся на территории страны.

Как оказалось, у политика долгое время было второе гражданство — израильское. Собственно в Израиль он и перебрался жить, пока в Украине война. Тем временем, в 2022 году президент Украины Владимир Зеленский лишил Рабиновича украинского гражданства.

Вадим Рабинович два созыва был депутатом. Фото: Getty Images

Это привело к тому, что он официально лишился депутатского мандата. 3 ноября 2022 года за это проголосовали 304 народных депутата Верховной Рады.

А уже в июле 2023 года ГБР сообщило экс-депутату о подозрении в госизмене. В феврале 2024 года, как пишет hromadske.ua, обвинительный акт был передан в суд. Украинские правоохранительные органы объявили Рабиновича в розыск и пытаются добиться экстрадиции. Однако из-за тонкостей израильского законодательства, сейчас это невозможно.

Так сейчас выглядит Рабинович. Фото: скриншот из видео

Как пишет издание parlament.ua, сейчас Рабинович кардинально сменил публичное амплуа и теперь позиционирует себя как "духовный просветитель" и толкователь Торы, записывая видео на религиозную тематику. Также сообщалось о его поддержке израильской армии (ЦАХАЛ) в 2024-2025 годах.

