"Они не хотят референдума": Зеленский о срыве переговоров, "атаке" на Валдай и встрече с Трампом

Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что россияне не хотят проведения референдума, а атака на Валдай – это фейк, что могут проверить американцы.

Об этом глава государства рассказал, отвечая на вопросы журналистов во вторник, 30 декабря.

Что касается гарантий безопасности, идет ли речь и дальше о размещении в Украине войск коалиции желающих, Зеленский пояснил, что Россия это категорически отвергает.

"Прежде всего, поддержка украинской армии очень важна. Это пункт номер один — сильная украинская армия, 800 тысяч человек, это средства, это заработная плата", — добавил он, пояснив, что Украина в этом вопросе рассчитывает на партнеров.

Зеленский опроверг заявления россиян о срыве переговоров с США

Президент сообщил, что диалог с американскими партнерами продолжается каждый день.

"Несмотря на все медийные упреки россиян по поводу срыва наших переговоров с американцами, мы работаем каждый день. И сегодня уже было несколько звонков нашей группы — Умерова вместе с американцами со Стивом Уиткоффом. Мы проговариваем наши следующие шаги", — сказал он.

Новость обновляется…