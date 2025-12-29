"Для них это провал": Зеленский прокомментировал "атаку" на резиденцию Путина

В Украине отвергли заявление министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова о якобы атаке на резиденцию главы России Владимира Путина.

Руководитель ЦПД СНБО Андрей Коваленко в ответ на такое обвинение заявил, что это попытка замаскировать террор под "ответ".

"Россия изначально планировала бить по украинской инфраструктуре в течение всей зимы. Сейчас же Лавров банально маскирует желание продолжать удары "нападением на резиденцию Путина", и этим будто пытается оправдать перед США дальнейшие террористические удары по Украине", — написал он.

Президент Украины Владимир Зеленский в комментарии журналистам назвал заявление Лаврова очередной ложью Российской Федерации.

Новость обновляется…

Ранее российские пропагандистские СМИ процитировали слова главного дипломата Путина, который заявил, что в ночь с 28 на 29 декабря Украина якобы атаковала резиденцию главы Кремля в Новгородской области. По словам Лаврова, в атаке использовался 91 дрон, все они были уничтожены силами ПВО.

Киев якобы совершил атаку в момент интенсивных переговоров между Россией и США. Однако Москва не намерена выходить из переговорного процесса с США по поводу войны в Украине. Глава МИД добавил, Россия определила объекты для ответных ударов и время их нанесения.