Беспилотники "прилетели" по резиденции Путина не просто так: как Россия собирается использовать ложь

Россияне всячески пытаются сорвать переговоры по прекращению войны против Украины

Заявлениями о якобы атаке украинских БПЛА на госрезиденцию Владимира Путина россияне пытаются сорвать возможность достижения договоренности по прекращению огня. Теперь их основной задачей может стать обвинение Украины в срыве переговоров.

На этом фоне возникает вопрос, если, по словам российского командования, "СВО идет по плану", то как объяснить массированные атаки по территории РФ. Об этом военный обозреватель Игаль Левин написал на своей странице в Facebook.

"Это все настолько предсказуемо и банально, что аж скучно, но у меня только вопрос: там (министр обороны РФ Андрей, — ред.), Белоусов сегодня заявил, что все под контролем, и война идет по плану. А вот эта самая атака на резиденцию Путина (не важно, была она или нет, в мироустройстве Кремля, раз заявлено — было) — это тоже часть плана?", — задался вопросом Левин.

Он подчеркнул, что это может стать удобной позицией, если необходимо саботировать переговоры. Это в "стиле" кремлевской политики – просто заявляешь, что Путина хотели ликвидировать, какие тогда могут быть переговоры.

"Ну, то есть, там командующий группировкой "Запад" (Сергей, — ред.), Кузовлев сегодня доложил Путину, что группировка ВСУ под Купянском будет уничтожена в январе — феврале. Понимаете, это их оценки только на Купянск — тактический уровень, то есть, даже в официозе они признают, что условные 10 км тут или 10 км там — им нужны на это месяцы", — отметил эксперт.

По его словам, больше всего России сейчас не нужно прекращение огня, но Кремлю нужно создать такую ситуацию, будто он всей душой хочет мира. А тут такая незадача, и снова виноваты во всем украинцы.

"Украинские власти это понимают, мы это ярко видим по тому, как они сейчас пропетливают, буквально, между каплями дождя. Я про еб*нину с переговорами, встречу Зеленского с Трампом и т.д. Другой вопрос — насколько моральных сил, дипломатического "скила" и европейского саппорта еще хватит на весь этот несмешной, ну вот, совсем несмешной фарс", — подчеркнул Левин.

Иголь Левин. Фото Facebook/LevinYigal

