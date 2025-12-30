"Смысла бить по резиденции Путина нет": Вениславский раскрыл цели информационной спецоперации РФ

Россия пытается психологически надавить и на парламент, и на президента

Ход с распространением заявлений о якобы атаке украинских дронов на резиденцию Владимира Путина является многоплановым элементом, направленным как на оправдание ударов, так и на переговорный процесс.

Об этом "Телеграфу" заявил Федор Вениславский, народный депутат Украины от партии "Слуга народа", член комитета Верховной Рады по вопросам национальной безопасности, обороны и разведки.

"Это, безусловно, является составляющей информационной войны, которую ведет Россия, и террористических атак, которые она осуществляет, чтобы продемонстрировать, будто Украина имеет какую-то цель убить Путина. В этом нет смысла, потому что мы понимаем, что от этого ничего не изменится. Режим опирается не только на Путина", — объясняет нардеп.

Вениславский подчеркнул, что утверждения об атаке на резиденцию Путина не выдерживают никакой критики и являются фейком, который сознательно тиражирует российская пропаганда.

Это и оправдание обстрелов, и давление на переговоры, и попытка выйти из переговорного процесса, несмотря на сигналы о том, что Россия якобы была готова к остановке войны Федор Вениславский

Федор Вениславский / Facebook Верховной Рады

Нардеп также обратил внимание на противоречивость заявлений Москвы, которая публично декларирует намерение самостоятельно захватить желаемые территории, одновременно демонстрируя крайне медленное продвижение на фронте.

"Для того чтобы захватить те территории, которые она для себя нарисовала, ей нужны годы. Поэтому вся эта риторика — это информационная составляющая гибридной войны, которую Россия ведет против Украины", — подчеркивает он.

Комментируя заявления российских должностных лиц о возможных ударах в ответ по украинским государственным объектам, Вениславский отметил, что подобные угрозы являются продолжением информационно-психологического давления. По его словам, атаки на правительственный квартал уже происходили, поэтому в этих заявлениях нет ничего принципиально нового.

"Кабинет министров уже был объектом атаки, были прилеты вблизи Офиса президента. Они пытаются посеять страх и оказывать давление на президента и парламент. Это в значительной степени информационно-психологическая составляющая, но исключать реальные удары нельзя, поскольку Россия ежедневно демонстрирует готовность применять террористические методы", — подытожил Вениславский.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что якобы в ночь на 29 декабря Украина атаковала государственную резиденцию Владимира Путина в Новгородской области. По его словам, были сбиты 91 беспилотник.