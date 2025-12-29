Драки в Раде и подозрения в госизмене: где сейчас опальный нардеп Нестор Шуфрич

Нардепа не лишили мандала даже после обвинений в госизмене

Нестор Шуфрич — одиозный украинский политик, который запомнился скандалами, драками в парламенте и подозрениями в госизмене. Несмотря на то, что расследование и суды против него продолжаются, политик не потерял свой мандат и формально остается народным депутатом Украины.

Что стоит знать:

Нестор Шуфрич находится в СИЗО по подозрению в государственной измене и работе на агентурную сеть ФСБ

Несмотря на арест и тяжелые обвинения, он официально сохраняет статус народного депутата Украины

Срок содержания политика под стражей без права внесения залога продлен до 17 января 2026 года

"Телеграф" рассказывает, что известно о Несторе Шуфриче, главных его скандалах и где он сейчас.

Нестор Шефрич. Фото: https://detector.media/

Нестор Шуфрич — что о нем известно?

Нестор Шуфрич — один из самых узнаваемых и скандальных украинских политиков, чья деятельность связана с Партией Регионов и ОПЗЖ. Он родился в Ужгороде 29 декабря 1966 года, сегодня ему исполнилось 59 лет. Политик имеет историческое образование и является кандидатов экономических наук.

Политический путь Шуфрича начался в 1996 году и был связан с Виктором Медведчуком. Нестор Иванович вступил в Социал-демократическую партию Украины, а в 1998 году впервые был избран народным депутатом по одному из округов в Закарпатье. С этого момента он стал одним из ключевых спикеров партии и верным соратником Медведчука.

Нестор Шуфрич, Виктор Медведчук, Леонид Кучма. Фото: Getty Images

За свою политическую карьеру Шуфрич был нардепом шести созывов Верховной Рады. В разное время занимал высокие государственные должности, в том числе был министром чрезвычайным ситуациям и замсекретаря СНБО. В свое время политик вступил в Партию регионов, а позже стал членом ОПЗЖ.

Нестор Шуфрич и Вадим Рабинович. Фото: Getty Images

Скандалы с Шуфричем

Нестор Иванович прославился своими драками и потасовками в зале парламента. Один из ярких примеров — драка с Юрием Луценко в 2009 году. Также он дрался с Олегом Ляшко, Юрием Березой и принимал участие в массовых потасовсках у трибуны парламента.

В 2019 году Шуфрич оскандалился фотографиями из сафари в Африке, где позировал рядом с убитыми редкими животными (черным носорогом, леопардом и др.).

Нестор Шуфрич. Фото: Getty Images

После начала полномасштабной войны в Украине в 2022 году нардеп также оскандалился тем, что пытался сфотографировать блокпосты ВСУ. Тогда он был задержан бойцами теробороны Киева.

Где сейчас нардеп?

Сейчас Шуфрич сидит в СИЗО, пока продолжается следствие. Нардепа обвиняют в государственной измене, в работе на агентурную сеть ФСБ и ведении подрывной деятельности в информационной сфере.

Нестор Шуфрич на одном из судовых заседаний. Фото: Getty Images

Суды регулярно продлевают ему меру пресечения в виде содержания под стражей без права внесения залога. Последнее продление ареста, согласно материалам дела, действует до 17 января 2026 года.

Нестор Шуфрич с 2023 года находится в СИЗО. Фото: Getty Images

