Портников объяснил, о чем на самом деле договорился Зеленский с Трампом

В некоторых вопросах мирного плана до сих пор нет компромисса

Во время пресс-конференции президента США Дональда Трампа и президента Украины Владимира Зеленского не было никакой конкретики. Хотя встреча длилась рекордные 2,5 часа, что нехарактерно для главы Белого дома.

Что нужно знать:

Результатов со встречи Трампа и Зеленского не так много, но положительная динамика есть

Один из самых острых вопросов — оккупированные территории, на которые претендует Россия

США не хотят выступать основными гарантами безопасности Украины

Такое мнение высказал украинский журналист Виталий Портников. По его словам, на пресс-конференции прозвучали слова, что мирный план якобы готов на 95%, но есть два пункта, которые еще не согласованы.

Речь идет о территориальном вопросе и ЗАЭС. Относительно первого Портников говорит, что до сих пор не понятно, какой компромисс будет согласован, ведь Россия требует вывода ВСУ с территорий Донбасса, Украина категорически против, а США в большей степени поддерживают Москву.

"Трамп сказал, что Украине нужно решать это быстрее, потому что в противном случае Россия может захватить еще больше территории", — говорит журналист.

Он добавляет, что достаточно нелогична позиция США относительно гарантий безопасности, ведь Трамп считает, что основную роль должна на себя взять Европа. Но здесь возникает вопрос: почему против России, страны с одним из крупнейших ядерных арсеналов должны выступать меньшие страны. Логичнее, по мнению Портникова, что в противовес Москве должен стать именно Вашингтон.

Вопросы территорий и референдума

Президент Украины на пресс-конференции говорил о референдуме относительно судьбы территорий Украины, однако и здесь есть куча вопросов. Так до конца и не понятно, что именно должно произойти с этими территориями: создание демилитаризованной зоны или получение какого-то особого статуса

"Никакой реальной конкретики в этом вопросе не прозвучало. Это решают не они (Трамп и Зеленский — ред.), это решает президент России, если они не могут с ним договориться и он продолжает настаивать на том, чтобы Украина просто вывела войска из Донецкой области, потому что это субъект Российской Федерации, что оба президента могут сделать?" — говорит Портников.

Он добавил, что все же одна конкретика прозвучала – создание рабочей группы. Но об этом говорил не только Трамп или Зеленский, но и помощники главы РФ Юрий Ушаков еще до пресс-конференции. Президент США заверил, что в рабочую группу войдет спецпредставитель Стив Виткофф и зять Трампа Джаред Кушнер.

Какие итоги пресс-конференции Зеленского и Трампа

По мнению Портникова, один из главных итогов – отсутствие конкретных тезисов, с которыми могли выступить президенты Трамп и Зеленский. Но это не так плохо, как может показаться. Ведь на встрече ясно было видно, что украинский лидер не подвергается давлению США, а глава Белого дома не проявлял какой-то раздражительности.

"Это позволяет надеяться, что президент Соединенных Штатов продолжает быть в нормальных отношениях с Зеленским и не собирается мстить Украине за то, что переговоры не заканчиваются так, как ему хотелось бы", — говорит журналист.

Он также добавил: ясно видно, что ослабляется американское давление на Украину — это реальный положительный результат. Президенты дружески разговаривают на пресс-конференция, не спорят, но вместе с этим оба не могут предоставить какие-либо конкретные предложения.

"Трамп сотрудничает с европейцами с точки зрения подходов к завершению российско-украинской войны — это положительный результат. То, что Путину не удается повлиять на Трампа так, чтобы тот навязывал именно его условия завершения войны — это тоже положительный результат", — резюмировал Портников.

Ранее "Телеграф" рассказывал, как политологи и общественные деятели отреагировали на результаты пресс-конференции Зеленского и Трампа.