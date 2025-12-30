Трамп и Путин могут загнать Зеленского в ловушку? Политолог объяснил, как США дожимают Украину

Россияне считают, что могут тянуть с соглашением еще некоторое время — эксперт объяснил, как долго это продлится

"Точка невозврата" в переговорах насчет окончания войны в Украине и подписания "мирного соглашения" еще не пройдена, а мяч сейчас на стороне главного посредника этого процесса – самих США.

"Телеграф" пообщался с политологом, директором Центра исследований проблем гражданского общества Виталием Куликом о том, что ждет переговоры дальше.

— Как в целом вы оцениваете последний раунд переговоров в США?

— Пока сложно говорить, потому что мы не знаем деталей. В целом складывается впечатление, что американцы дожимают Украину, а задача Зеленского — маневрировать и не попасть в ловушку Трампа и Путина. То есть быть максимально текучим.

— Это давление со стороны США на Украину просматривается и продолжается?

— Просматривается. Очевидно, оно уже приобретает институциональные рамки, поскольку мы видим, что фигурантами переговоров являются представители ведомств и министерств, в частности Рубио как представитель институции Госдепа, а не переговорщики, уполномоченные лично Трампом, которые больше являются пейджерами, чем теми, кто несет ответственность за реализацию политики.

Сейчас мяч переходит к самому государству Соединенные Штаты. Соответственно, это означает, что мы приближаемся к некой точке, когда либо американцам удается убедить и дожать Киев плюс Россию, либо мы снова выходим на новый раунд переговоров, где стороны якобы сохраняют динамику переговорного процесса, но результата нет. Виталий Кулик

Виталий Кулик / Facebook-страница

Но точку невозврата мы еще не прошли, я думаю. Мы не знаем всех обстоятельств ведения переговоров, на что наши соглашаются. С другой стороны, они интересны тем, что фактически все, что мы читаем, так и происходит.

Скрытый сегмент переговоров долго не держится в секрете, все стороны пытаются воспользоваться этими инсайдами для создания ловушки друг для друга. Поэтому максимально эту информацию "сливают" через третьи стороны или напрямую.

Итак, мы действительно видим все, что есть. На столе есть карта, на столе есть гарантии безопасности, на столе есть несколько опций или формул территориальных уступок. На столе есть внутриполитический кейс, референдум и выборы. То есть все эти вопросы проговариваются. Я так понимаю, что они не дискуссионные, а вопрос в формате их проведения.

Встреча Владимира Зеленского и Дональда Трампа, 28 декабря / Офис президента

— Подает ли Россия какие-то сигналы готовности к вовлеченности в мирный процесс? Или они стоят на своем?

— Есть официальные позиции, которые транслируют "рты Кремля", такие как Песков и другие, а есть экспертные группы, которые проявляют немалый интерес и присутствие на всех площадках дипломатии второго плана в Соединенных Штатах. То есть россияне заинтересованы в этих переговорах. Вопрос в том, будет ли опция, которая позволит им перейти от скрытого участия к открытым переговорам.

На данный момент я этого пока не вижу. Одна из версий состоит в том, что россияне считают, что они еще не получили максимум на поле боя, поэтому можно тянуть до февраля или, условно, апреля, но это не означает, что они отвергнут переговоры и наработанные результаты. Они примут их к сведению, предложат очередные встречные предложения, проведут свои раунды переговоров с американцами, возможно, даже подойдут к переговорам с европейцами. Виталий Кулик

И, возможно, также наработают свои варианты этих многоуровневых соглашений — то есть соглашения с Соединенными Штатами и Украиной, европейцами с Украиной, но такие же соглашения должны быть у россиян с американцами и с европейцами.

Поэтому, возможно, они будут прорабатывать эти кейсы, а уже на какой-то новой итерации, на другом уровне, должны выйти на договор непосредственно Россия — Украина. Но это будет позже и когда все вопросы будут урегулированы между Соединенными Штатами и россиянами.

— И последний вопрос. Поддержит ли наш парламент соглашение в том виде, в котором оно готовится? И поддерживает ли этот вопрос общество?

— Весь вопрос в том, как оно будет упаковано. Нужна коммуникация. Если это будет упаковано как мир, как гарантии, как "мы ничего не сдаем", "мы все вернем позже дипломатическим путем", то Верховная Рада сейчас имеет необходимое количество голосов.

При условии, конечно, многих факторов:

переформатирование правительства,

отставок,

удовлетворение пожеланий значительной части депутатского корпуса,

определение формата парламентских выборов,

по какому закону и как будут голосовать,

обеспечит ли это избрание депутатов-мажоритарщиков в партиях,

каким будет проходной процент для их избрания.

Это много вопросов, которые также будут стоять. Часть уже внутриполитического соглашения в среде определенных политических сил, конечно, будет. Сопротивление будет, часть людей будет протестовать против этого, и на этом будут пытаться получить максимальный капитал перед выборами.

Общество, я думаю, тоже будет зависеть от того, какая ситуация будет внутри страны — в социально-экономической сфере и на фронте. Пока общество не готово принимать жесткие условия, такие как капитуляция или территориальные потери. А вот когда на референдум будет вынесен вопрос: "поддерживаете ли вы идею создания свободной экономической демилитаризованной зоны на Донбассе", то процент тех, кто готов пойти на такой компромисс с совестью, будет выше. Виталий Кулик

