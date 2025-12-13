США готовы дать самые сильные гарантии безопасности в истории Украины. Что происходит вокруг мирного плана

Следующие важные переговоры должны состояться в начале новой недели

Встреча в Париже делегаций США, Украины и Европы по мирному плану, которая была запланирована на 13 декабря, не состоится. Однако представители президента США Дональда Трампа Стив Уиткофф и Джаред Кушнер встретятся 15 декабря в Берлине с президентом Украины Владимиром Зеленским и лидерами Германии, Франции и Великобритании для переговоров по мирному соглашению.

Что нужно знать:

Встречу между Украиной, Европой и США, запланированная на 13 декабря, перенесли

15 декабря стороны встретятся в Берлине, в США видят шанс прийти к соглашению о мирном плане

По словам американского чиновника, Украина сохранит 80% территории и получит самые сильные гарантии безопасности, которые когда-то имела

О встрече в Берлине сообщает Axios со ссылкой на двух чиновников Белого дома. Об отмене встречи в Париже 13 декабря сообщает RFM, ссылаясь на источник в Елисейском дворце.

Демилитаризированная зона и референдум

В последние дни продолжались консультации по предстоящему мирному соглашению, в частности с участием Уиткоффа и Кушнера и представителей европейских стран. По словам американского чиновника, европейцы заявили, что если президент Украины Владимир Зеленский предложит проведение в Украине референдума по территории, они его поддержат.

Также во время встречи онлайн Уиткофф и Кушнер обсудили план создания демилитаризованной зоны с советниками национальной безопасности Украины, Германии, Франции и Великобритании. По словам чиновника Белого дома, эти обсуждения и последний раунд переговоров между США и Украиной в четверг показали достаточный прогресс, чтобы убедить Трампа отправить Уиткоффа и Кушнера в Европу.

Они верят, что может быть шанс на мир, и президент им доверяет, – сказал второй чиновник Белого дома

Гарантии безопасности для Украины

Высокопоставленное должностное лицо США заявило, что администрация Трампа готова предоставить Украине гарантии на основе статьи 5 НАТО. Они будут одобрены Конгрессом и будут иметь юридическую силу.

Мы хотим предоставить украинцам гарантию безопасности, которая не будет с одной стороны карт-бланшем, но с другой стороны будет достаточно сильной. Мы готовы послать ее на голосование в Конгресс, – сказал американский чиновник

Он добавил, что будет три отдельных соглашения по миру, гарантиям безопасности и восстановлению Украины. По словам источника, переговоры по послевоенному пакету экономической помощи и возобновлению идут хорошо.

Когда люди видят, что они получат, а не только то, что они должны отдать, они охотнее двигаются вперед. Согласно текущему предложению, война закончится сохранением суверенитета Украины над 80% ее территории, она получит самые большие и сильные гарантии безопасности, которые когда-то имела, и очень значительный пакет процветания, – добавил чиновник

Как сообщал "Телеграф", накануне Трамп снова заявил, что Зеленскому якобы не нравится американский "мирный план". Глава Штатов также сказал, что он готов помочь Украине с гарантиями безопасности, поскольку это необходимый фактор, чтобы мирное соглашение было реализовано.