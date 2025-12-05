"Украина ведет гиперактивные переговоры": Наливайченко назвал вещь, которую делать нельзя

Дипломаты работают практически нон-стоп

Переговорный процесс между Украиной и США проходит в максимально интенсивном формате. Встречи и поездки не прекращаются и становятся еще более частыми. Сейчас главное – не потерять темп дипломатической работы.

Что нужно знать:

Контакты с США продолжаются без пауз

Украинская делегация снова уехала в Вашингтон

Переговоры вышли на пик активности

Об этом в комментарии "Телеграфу" сказал экс-глава СБУ, секретарь Комитета ВРУ по интеграции в ЕС, народный депутат Валентин Наливайченко. Детальнее читайте в материале: "Переговоры зависят не от Путина. Наливайченко об условиях, на которые согласится и не согласится Украина".

Украина сохраняет полную субъектность в переговорном процессе. Наливайченко отмечает, что страна ведет гиперактивные переговоры в течение всего ноября и начала декабря. Сегодня украинская делегация снова отправилась в Соединенные Штаты.

Встречи продолжаются с американской переговорной группой, вернувшейся в Вашингтон после переговоров с Путиным и Кремлем. Наливайченко отмечает: пик дипломатической активности происходит именно здесь и сейчас.

Более того, нам нельзя сбавлять обороты. Напротив, в Брюсселе состоялось заседание министров иностранных дел стран-членов НАТО. В Вашингтоне и других столицах дипломатия Украины должна работать как никогда активно, подчеркнул народный депутат.

Наливайченко объясняет, что важно понимать, что государственный секретарь Марко Рубио в соответствии с законодательством является решающим лицом в международных переговорах. Но рядом с ним работают личные представители Трампа, которых президент направляет непосредственно у Путину в Кремль.

К примеру, Виткофф побывал в Москве более пяти раз. А Кушнер присоединился к переговорам только сейчас – это произошло потому, что переговоры находятся на пике по поводу возможных договоренностей или их отсутствия.

Инициатива в переговорах сейчас зависит от президента США Трампа, задающего тон всем дипломатическим процессам. Именно поэтому Украина не может снижать темпы своей дипломатической работы.

