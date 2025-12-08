Укр

"Переговоры зашли в тупик". Зеленский назвал самый проблемный вопрос мирного плана

Татьяна Крутякова
Владимир Зеленский Новость обновлена 08 декабря 2025, 13:44
Владимир Зеленский. Фото Ян Доброносов, "Телеграф"

Совместной позиции по территориям Донецкой и Луганской областей у Украины, США и России нет. В настоящее время переговоры фактически зашли в тупик.

Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он отмечает, есть пункты мирного плана, которые нуждаются в тяжелой и детальной работе.

Что нужно знать:

  • Зеленский не разглашает вопрос территорий, который есть в мирном плане, но называет его самым трудным
  • Украина требует гарантий безопасности перед подписанием соглашения
  • Договоренностей в некоторых пунктах плана еще нет

По словам президента, американская, украинская и российская позиции разнятся по территориальному вопросу Донецкой и Луганской областей. Сейчас этот пункт заводит переговоры в тупик.

"Переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса", — заявил Зеленский.

Он добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности для заключения мирного соглашения. Ведь Киев должен быть уверен в том, что в случае уступок он получит обещанную защиту и не подвергнется очередной вооруженной агрессии России.

Новость дополняется…

