"Переговоры зашли в тупик". Зеленский назвал самый проблемный вопрос мирного плана
-
-
Совместной позиции по территориям Донецкой и Луганской областей у Украины, США и России нет. В настоящее время переговоры фактически зашли в тупик.
Об этом заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью Bloomberg. Он отмечает, есть пункты мирного плана, которые нуждаются в тяжелой и детальной работе.
Что нужно знать:
- Зеленский не разглашает вопрос территорий, который есть в мирном плане, но называет его самым трудным
- Украина требует гарантий безопасности перед подписанием соглашения
- Договоренностей в некоторых пунктах плана еще нет
По словам президента, американская, украинская и российская позиции разнятся по территориальному вопросу Донецкой и Луганской областей. Сейчас этот пункт заводит переговоры в тупик.
"Переговоры зашли в тупик из-за территориального вопроса", — заявил Зеленский.
Он добавил, что Украина нуждается в гарантиях безопасности для заключения мирного соглашения. Ведь Киев должен быть уверен в том, что в случае уступок он получит обещанную защиту и не подвергнется очередной вооруженной агрессии России.
Новость дополняется…