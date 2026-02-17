В Украине начнут забирать пустые квартиры? Разбираемся в инициативе для ВПЛ

Узнайте, как в Украине планируют создавать жилье для ВПЛ

В сети распространили информацию о том, что в Украине якобы начнут передавать переселенцам дома и квартиры, в которых долгое время никто не проживает.

"Телеграф" рассказывает, как на самом деле будет работать этот механизм.

Что предусматривает проект Минразвития

Речь идет о системной инвентаризации недвижимости — зданий, земельных участков и других объектов, которые сейчас не используются, но могут быть переоборудованы под жилье.

Проект предусматривает оценку технического состояния таких объектов, их классификацию и определение возможностей для реконструкции. На основе этих данных будут подготовлены инвестиционные предложения с расчетами стоимости, вариантами переоборудования и планами реализации. По сути, речь идет о формировании готовых решений для доноров и инвесторов.

Жилье для ВПЛ в Волынской области

Инициатива реализуется на основании закона №4080, который предусматривает дополнительные механизмы обеспечения внутренне перемещенных лиц жильем. Проект направлен на поддержку ВПО и уязвимых категорий населения, а также на создание модели социального жилья с возможностью дальнейшего масштабирования по всей стране.

Пилотные регионы и дальнейшая реализация

В рамках инициативы проведут общенациональное картографирование потенциальных объектов. Собранные данные интегрируют в цифровую информационно-аналитическую жилищную систему для ВПО, запуск которой запланирован на октябрь 2026 года. В рамках пилотного этапа в Киевской, Ивано-Франковской и Полтавской областях планируют обследовать 60–70 зданий, а для 10–15 из них подготовить детальные проекты реконструкции.

Отдельно рассматривается возможность реализации одного из отобранных объектов в качестве пилотного проекта с фактическим стартом реконструкции. Параллельно организация будет работать над привлечением финансирования для других подготовленных решений.

Квартиры и дома заберут?

В то же время в проекте речь идет исключительно об объектах государственной и коммунальной собственности, которые на данный момент не используются. Это могут быть:

бывшие административные здания,

общежития,

объекты социальной инфраструктуры,

другая недвижимость, находящаяся на балансе органов власти или территориальных громад и фактически пустующая.

О частном жилье граждан в данном случае речь не идет. Проект не касается квартир или домов, имеющих собственников, совладельцев или наследников, независимо от того, проживают они там постоянно или временно отсутствуют. Также речь не идет о принудительном изъятии недвижимости или изменении права собственности.

Другими словами, если вы находитесь за границей, переехали в другой город или просто не проживаете в своей квартире определенное время, это не создает никаких оснований для передачи вашего жилья третьим лицам. Частная собственность остается защищенной законом и не подпадает под механизмы, предусмотренные этим проектом.

