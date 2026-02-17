Аренда "Сбербанка", штрафы и скандалы: что известно о бизнесмене Кривецком, которого проверяет СБУ

Предпринимателя вызвали на допрос из-за высказываний о мобилизации и действиях власти

Служба безопасности Украины проводит проверку высказываний львовского предпринимателя Игоря Кривецкого с прозвищем "Пупс", которые он сделал в интервью журналистке Янине Соколовой. В частности, речь идет о возможном препятствовании деятельности Вооруженных сил Украины.

Что нужно знать:

Предприниматель заявил, что его остановили по дороге из Львова в Киев и доставили на допрос

В интервью он критиковал отдельные решения властей, мобилизационную политику и разрешение на выезд

В последние годы Кривецкий активно присутствует в медиапространстве, комментируя политические и экономические вопросы

Сам Кривецкий сообщил, что его остановили по дороге из Львов в Киев и доставили на допрос после выхода интервью, опубликованного 27 января. В спецслужбе официально не подтверждали факт проверки его заявлений.

В ходе интервью Кривецкий критиковал отдельные решения властей, в частности вопросы мобилизации, а также заявлял о необходимости политических изменений. Также он назвал власть предателями за то, что они приняли решение о разрешении на выезд за границу мужчин 18-22 лет.

"Предатели выбросили невероятное количество людей за границу. Молодежь отпустили. Я думаю, что это геноцид нации. Тех людей, которые могли работать, ездить, у них не было страха, что их где-то на блок-поста поймают […] Просто побоялись, чтобы Украина не дай Бог не встала с колен или кто-то еще раз не вышел с картонками (речь идет о митингах в защиту НАБУ и САП – Ред.). Кто-то побоялся, чтобы мы экономически не подросли, потому что это прогрессивные люди, которые работали", – заявил бизнесмен.

О мобилизации Кривецкий заявлял следующее:

"Далее – завалили все подходы к мобилизации. Зачем вы ловите того человека, который сам уже готов, и делаете его преступником? Он уже морально имеет внутренний надлом, когда его поймали, а она готов. То есть вы ему не дали возможность сказать, что мы готовы тебя взять в армию, но через 5 дней приготовься. Но поймали на улице, когда он шел покупать маме таблетки. Так делать нельзя".

Официально в СБУ факт проверки высказываний бизнесмена не подтверждали.

Игорь Кривецкий — кто он

Украинский предприниматель, политик, меценат. Народный депутат Украины 7-го созыва. Член ВО "Свобода" с 2004 года.

Родился 9 августа 1972 года в селе Мохнатое Львовской области.

Получил техническое образование во Львовский политехнический институт, где окончил химико-технологический факультет в 1995 году. Позже он получил второе высшее образование по специальности "международные экономические отношения" во Львовский национальный университет имени Ивана Франко. Второе высшее получил в 2005 году по специальности "Международные экономические отношения" на факультете международных отношений Львовского национального университета имени Ивана Франко.

С августа 2003 года по 2012 год – частный предприниматель.

С ноября 2006 года по октябрь 2008 года – директор ООО "Фиеста-Фантастика".

С 2010 по 2012 год — депутат Львовского областного совета от ВО "Свобода" (№ 5 в списке). Во Львовском облсовете был заместителем председателя депутатской комиссии по законности, правам человека и военным проблемам.

В 2012 году на парламентских выборах был заместителем руководителя Центрального избирательного штаба ВО "Свобода" по экономическим вопросам. После избрания народным депутатом был назначен секретарем Комитета Верховной Рады Украины по налоговой и таможенной политике.

По словам Кривецкого, он являлся основным финансистом Революции достоинства со стороны ВО "Свобода". В частности, при его поддержке функционировала основная сцена Евромайдана.

Игорь Кривецкий

Семья

Кривецкий женат на Ольге Филатовой, которая также записана владелицей гостиничного комплекса "Edem Resort". Она получила награду "Инвестор года-2015".

Ранее Филатова работала преподавателем психологии в ЛНУ им. Ивана Франко. Согласно информации из открытых источников, она занимается общественной деятельностью, в частности, курирует проект по построению клиники восстановительной медицины. Также жена владеет самой древней в Восточной Европе гостиницей "Жорж", которая является жемчужиной Львова.

Мать – заслуженный фельдшер Украины, 50 лет проработала в медпункте в Карпатах. За годы работы приняла более 430 родов без смертельного случая.

Отец — 45 лет проработал лесником в Карпатах. Сейчас известный борец с незаконной вырубкой леса.

Воспитывает двоих детей – сына и дочь. Живёт в Киеве.

Игорь Кривецкий и его жена Ольга Филатова

Скандалы

Имя львовского предпринимателя и экс-нардепа Игорь Кривецкий в разные годы фигурировало в ряде публичных конфликтов и журналистских расследований.

Несмотря на политическую риторику партии "Свобода", с которой был связан Кривецкий, помещение в центре Львова, связанное с его бизнесом, арендовало подразделение Сбербанк России. Этот факт вызвал общественную критику и дискуссию о двойных стандартах.

С 2014 года приближенные к Кривецкому компании начали сосредоточивать лесные участки и перекупать по заниженной цене у участников АТО земли, на которых впоследствии построили элитный комплекс отдыха Edem Resort площадью около 110 га. Прокуратура годами судилась за приватизированное озеро с участком на 15 га в Стрелках государству, однако Верховный Суд оставил его в собственности компании Кривецкого.

В 2019 году защита кандидатской диссертации Кривецкого в частном вузе вызвала вопросы у отдельных наблюдателей, которые указывали на формальный характер процедуры. Сам он объяснял критику политической мотивацией и подчёркивал законность получения научной степени.

В 2025 году Кривецкий открыл 5-звездочный отель Edem Kyiv в Конча-Заспе, который построили на базе гостиницы "Старая Вена". Бизнесмен купил его в 2009 году. Несмотря на строительство элитных гостиниц возле Львова и Киева, гостиница "Жорж" в центре города, принадлежащая жене бизнесмена Ольге Филатовой-Кривецкой, находится в заброшенном состоянии. Городской совет оштрафовал владельцев на 170 тыс. грн за ненадлежащий вид памятника архитектуры.

Доходы

Последние официальные публичные декларации Кривецкий подавал в период работы народным депутатом (до 2014 года). В них указывались:

Из декларации за 2013 год, то есть, когда он был народным депутатом, следует, что в том году он получил 52 млн грн прибыли, а по тогдашнему курсу – это более 6,5 млн долларов. Он также отметил, что получил также 35 тыс. грн материальной помощи.

В открытых источниках отмечается, что значительная часть доходов депутата формировалась за счёт предпринимательской деятельности и активов в бизнес-проектах (гостиничный, ресторанный и девелоперский бизнес).

Игорь Кривецкий

