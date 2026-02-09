В Киеве и области кардинально изменится погода: когда ждать резкого потепления

К середине февраля холода начнут отступать

В Киевской области резко потеплеет уже через несколько дней. Столбики термометров смогут дойти даже до плюсовіх отметок.

Это следует из прогнозов синоптиков. Так, например, специалисты сайта Meteofor считают, что с 12 по 16 января в Киеве и области температура будет находиться на уровне +2-7 градусов. Это весьма резкое изменение погоды, учитывая, что еще 9 февраля столбики термометров могли опускаться до -14. Во время потепления возможны дожди и снег.

Аналогичного мнения придерживаются и синоптики сервиса Meteo.ua. По их прогнозу, потепление также может начаться уже с 12 февраля Однако в этом случае предполагается, что морозы и вовсе могут не вернуться. Температура воздуха ожидается на уровне -3+7 градусов. В некоторые дни возможны осадки в виде снега или дождя.

Похолодание в феврале

Известный синоптик Игорь Кибальчич в комментарии "Телеграфу" сообщил, что февраль в Украине начнется с новой волны похолодания. Причиной низкой температуры станет продвижение арктического воздуха с северо-востока Европы под влиянием антициклона.

Так, в первой декаде февраля в большей части областей, кроме южных, снова ожидаются морозы до -20 °C. С 8–10 февраля морозы начнут постепенно слабеть, хотя на северо-западе холодная погода, вероятно, продержится почти до конца месяца.

Погода в Украине

