Праздник во время блекаута: Threads "взорвался" злостью на финал Нацотбора

Пока артисты поют, пользователи требуют отмены конкурса

Пока на сцене – свет, спецэффекты и артисты, у Threads – тьма, злость и очень много вопросов. Проведение Нацотбора на Евровидение в Украине во время войны породило не только множество мемов, но и вызвало настоящий шторм в соцсети – пользователи массово начали критиковать конкурс, обвиняя его в отрыве от реальности.

Что следует знать

Нацотбор на Евровидение в этот раз стал не просто музыкальным событием, а триггером — для злобы, усталости, отчаяния и в то же время для разговора о том, имеет ли страна право на проведение подобных событий.

Победительница Нацотбора 2026 года LELEKA. Фото: instagram.com/suspilne.eurovision

Один из быстро разлетевшихся в Threads постов звучит максимально эмоционально: "В стране по 22 часа в сутки нет света, часто нет отопления, а деньги тратятся на "никому не нужное Евровидение"". И дальше — более 250 комментариев и почти 6 тысяч лайков.

Пост пользователя Threads об "отмене" Нацотбора. Фото: threads

Под постом пользовательницы собрался целый хор возмущения. Люди не сдерживают чувств и пишут очень прямо. Одни предлагают создать петицию об отмене Нацотбора, другие хейтят за количество потраченных денег.

"Кому нужен этот конкурс с такими спецэффектами. Сколько это денег. А люди сидят в холоде и голоде";

"И кто варит эту Лелеку. Это провал однозначно";

"Может сделать какую-то петицию на отмену всех этих Евровидений и телемарафонов? Уж задрали, честное слово";

"Живем как в параллельных мирах: кто плачет, а кто поет. Что с людьми не так?";

"Она могла и дистанционно спеть, как наши дети учатся";

"Так выходит, как так — денег нет, а тут бах и едет. Этот мир точно сумасшедший".

Комментарии под сообщением о критике Нацотбора на Евровидение. Фото: threads

Однако Threads – не только о хейте. В комментариях быстро появились и те, кто встал на защиту Нацотбора и самой идеи участия Украины в Евровидении во время войны.

"Возможно, для вас это открытие, но конкурсанты сами спонсируют свое выступление — за счет спонсоров (которых будут потом рекламировать) и собственных ресурсов. Посмотрите интервью Джерри Хейл — она сама рассказывала, сколько потратила на конкурс".

Комментарии под сообщением о критике Нацотбора на Евровидение. Фото: threads

Далее комментаторы не стали подбирать слова и выразили возмущение высказываниями хейтеров. Некоторые стали писать жестче, без "церемоний:

"Я так понимаю, что вам не хватает ума, чтобы понять важность использования любых площадок, чтобы напоминать об Украине?";

"Давайте тогда вообще никуда не выходить, ничего не показывать, чтобы о нас весь мир забыл, а мы воевали палками";

"Если общество перестанет жить – оно просто умрет от депрессии".

