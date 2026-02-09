Праздник во время блекаута: Threads "взорвался" злостью на финал Нацотбора
Пока артисты поют, пользователи требуют отмены конкурса
Пока на сцене – свет, спецэффекты и артисты, у Threads – тьма, злость и очень много вопросов. Проведение Нацотбора на Евровидение в Украине во время войны породило не только множество мемов, но и вызвало настоящий шторм в соцсети – пользователи массово начали критиковать конкурс, обвиняя его в отрыве от реальности.
Что следует знать
- Проведение музыкального конкурса во время блекаутов и войны спровоцировало волну возмущения в соцсетях, где пользователи обвинили организаторов в неуместных расходах
- Критики Нацотбора призывают к созданию петиций об отмене развлекательных шоу
- Поклонники конкурса отмечают важность проведения таких конкурсов и уверяют, что выступления финансируются самими артистами и спонсорами, а не государственным бюджетом
Нацотбор на Евровидение в этот раз стал не просто музыкальным событием, а триггером — для злобы, усталости, отчаяния и в то же время для разговора о том, имеет ли страна право на проведение подобных событий.
Один из быстро разлетевшихся в Threads постов звучит максимально эмоционально: "В стране по 22 часа в сутки нет света, часто нет отопления, а деньги тратятся на "никому не нужное Евровидение"". И дальше — более 250 комментариев и почти 6 тысяч лайков.
Под постом пользовательницы собрался целый хор возмущения. Люди не сдерживают чувств и пишут очень прямо. Одни предлагают создать петицию об отмене Нацотбора, другие хейтят за количество потраченных денег.
- "Кому нужен этот конкурс с такими спецэффектами. Сколько это денег. А люди сидят в холоде и голоде";
- "И кто варит эту Лелеку. Это провал однозначно";
- "Может сделать какую-то петицию на отмену всех этих Евровидений и телемарафонов? Уж задрали, честное слово";
- "Живем как в параллельных мирах: кто плачет, а кто поет. Что с людьми не так?";
- "Она могла и дистанционно спеть, как наши дети учатся";
- "Так выходит, как так — денег нет, а тут бах и едет. Этот мир точно сумасшедший".
Однако Threads – не только о хейте. В комментариях быстро появились и те, кто встал на защиту Нацотбора и самой идеи участия Украины в Евровидении во время войны.
- "Возможно, для вас это открытие, но конкурсанты сами спонсируют свое выступление — за счет спонсоров (которых будут потом рекламировать) и собственных ресурсов. Посмотрите интервью Джерри Хейл — она сама рассказывала, сколько потратила на конкурс".
Далее комментаторы не стали подбирать слова и выразили возмущение высказываниями хейтеров. Некоторые стали писать жестче, без "церемоний:
- "Я так понимаю, что вам не хватает ума, чтобы понять важность использования любых площадок, чтобы напоминать об Украине?";
- "Давайте тогда вообще никуда не выходить, ничего не показывать, чтобы о нас весь мир забыл, а мы воевали палками";
- "Если общество перестанет жить – оно просто умрет от депрессии".
