У Києві та області кардинально зміниться погода: коли чекати різкого потепління

До середини лютого холоди почнуть відступати

На Київщині різко потеплішає вже за кілька днів. Стовпчики термометрів зможуть дійти навіть до плюсових позначок.

Це випливає із прогнозів синоптиків. Так, наприклад, фахівці сайту Meteofor вважають, що з 12 по 16 січня у Києві та області температура перебуватиме на рівні +2-7 градусів. Це дуже різка зміна погоди з огляду на те, що ще 9 лютого стовпчики термометрів могли опускатися до -14. Під час потепління можливі дощі та сніг.

Погода у Києві

Погода у Київській області

Аналогічної думки дотримуються синоптики сервісу Meteo.ua. За їхнім прогнозом, потепління також може початися вже з 12 лютого. Однак у цьому випадку передбачається, що морози взагалі можуть не повернутися. Температура повітря очікується на рівні –3+7 градусів. У деякі дні можливі опади у вигляді снігу чи дощу.

Погода у Києві

Погода в Київській області (Бориспіль)

Похолодання у лютому

Відомий синоптик Ігор Кібальчич у коментарі "Телеграфу" повідомив, що лютий в Україні розпочнеться з нової хвилі похолодання. Причиною низької температури стане просування арктичного повітря із північного сходу Європи під впливом антициклону.

Так, у першій декаді лютого у більшій частині областей, крім південних, знову очікуються морози до -20 °C. З 8-10 лютого морози почнуть поступово слабшати, хоча на північному заході холодна погода, мабуть, протримається майже до кінця місяця.

Погода в Україні

Нагадаємо, раніше ми писали про "сюрпризи" нинішньої зими.