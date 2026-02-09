"Картофельная битва". Украинцы спорят из-за названия пюре
Обычный вопрос в соцсетях спровоцировал настоящую кулинарно-лингвистическую экспедицию по областям Украины
Картофельное пюре — одно из самых любимых блюд украинцев, без которого не проходит ни одно застолье. Однако, как оказалось, в разных уголках страны ее называют так по-разному, что жители соседних областей могут друг друга не понять.
Именно поэтому социальная сеть Threads разразилась дискуссией вокруг этого блюда. Все началось с сообщения пользователя petrovaa.ri, которая решила поинтересоваться региональными особенностями названий картофельного пюре.
Сама автор, родом из Белой Церкви, отметила, что в ее семье это блюдо привыкли называть "топчанкою" (укр).
География названий: от "пюрешки" до "кумички"
Сообщение быстро собрало сотни комментариев, превратившись в настоящее лингвистическое исследование. Мнения пользователей разделились, а некоторые варианты стали настоящим сюрпризом:
- Киевщина и Центр: жители Белой Церкви, кроме "топчанки", предлагают вариант "міщана бараболя" (укр), хотя он вызывает шутливые споры по поводу своей подлинности для этого региона. Также здесь употребляют названия "пюрешка", "товчонка" або "м’ячка" (укр).
- Западная Украина: в Ивано-Франковской области блюдо называют "бульба колочена". В Хмельницкой области бытует название "тумачі",(укр), а в других западных регионах можно услышать колоритное "мандибурка колочена" (укр).
- Север: на Черниговщине картошку ласково называют "товчушка". А вот на севере Житомирщины, в селах ближе к границе, существует уникальное название "коми" с ударением на последнем слоге. В Сумской области чаще говорят "толчонка".
- Креативные названия: среди комментариев встретился и совсем редкий вариант – "кумичка".
Как говорить правильно на блюдо из картофеля
С точки зрения литературного языка наиболее универсальным и правильным термином является картопляне пюре. Это слово заимствовано, однако оно нормативно для официального употребления, меню заведений питания и кулинарных книг.
Однако украинский язык имеет богатый пласт аутентичных синонимов, которые не являются ошибкой:
- Товмач или товченка – удельно украинские названия, образованные от глагола "толкти". Это наиболее точные соответствия, которые следует использовать, если вы хотите избегать заимствований.
- Мʼята картопля — грамотное описание блюда, которое часто встречается в быту и классической литературе.
- Топтанка – это диалектизм. Хотя это слово территориально ограничено, оно является частью живого языка и культурной идентичности отдельных регионов Украины.
