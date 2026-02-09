"Картофельная битва". Украинцы спорят из-за названия пюре

Обычный вопрос в соцсетях спровоцировал настоящую кулинарно-лингвистическую экспедицию по областям Украины

Картофельное пюре — одно из самых любимых блюд украинцев, без которого не проходит ни одно застолье. Однако, как оказалось, в разных уголках страны ее называют так по-разному, что жители соседних областей могут друг друга не понять.

Именно поэтому социальная сеть Threads разразилась дискуссией вокруг этого блюда. Все началось с сообщения пользователя petrovaa.ri, которая решила поинтересоваться региональными особенностями названий картофельного пюре.

Сама автор, родом из Белой Церкви, отметила, что в ее семье это блюдо привыкли называть "топчанкою" (укр).

География названий: от "пюрешки" до "кумички"

Сообщение быстро собрало сотни комментариев, превратившись в настоящее лингвистическое исследование. Мнения пользователей разделились, а некоторые варианты стали настоящим сюрпризом:

Киевщина и Центр: жители Белой Церкви, кроме "топчанки", предлагают вариант "міщана бараболя" (укр) , хотя он вызывает шутливые споры по поводу своей подлинности для этого региона. Также здесь употребляют названия "пюрешка", "товчонка" або "м’ячка" (укр).

жители Белой Церкви, кроме "топчанки", предлагают вариант , хотя он вызывает шутливые споры по поводу своей подлинности для этого региона. Также здесь употребляют названия (укр). Западная Украина: в Ивано-Франковской области блюдо называют "бульба колочена" . В Хмельницкой области бытует название "тумачі" ,(укр), а в других западных регионах можно услышать колоритное "мандибурка колочена" (укр).

в Ивано-Франковской области блюдо называют . В Хмельницкой области бытует название ,(укр), а в других западных регионах можно услышать колоритное (укр). Север: на Черниговщине картошку ласково называют "товчушка" . А вот на севере Житомирщины, в селах ближе к границе, существует уникальное название " коми" с ударением на последнем слоге. В Сумской области чаще говорят "толчонка" .

на Черниговщине картошку ласково называют . А вот на севере Житомирщины, в селах ближе к границе, существует уникальное название " с ударением на последнем слоге. В Сумской области чаще говорят . Креативные названия: среди комментариев встретился и совсем редкий вариант – "кумичка".

Как говорить правильно на блюдо из картофеля

С точки зрения литературного языка наиболее универсальным и правильным термином является картопляне пюре. Это слово заимствовано, однако оно нормативно для официального употребления, меню заведений питания и кулинарных книг.

Однако украинский язык имеет богатый пласт аутентичных синонимов, которые не являются ошибкой:

Товмач или товченка – удельно украинские названия, образованные от глагола "толкти". Это наиболее точные соответствия, которые следует использовать, если вы хотите избегать заимствований. Мʼята картопля — грамотное описание блюда, которое часто встречается в быту и классической литературе. Топтанка – это диалектизм. Хотя это слово территориально ограничено, оно является частью живого языка и культурной идентичности отдельных регионов Украины.

Ранее "Телеграф" писал, какое украинское слово невозможно перевести на другой язык.