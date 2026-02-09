В Белгороде — проблемы с теплом, водой и светом: детей вывозят в оккупированный Крым

Власти обещают исправить ситуацию до конца дня, но становится все хуже

Взрывы в российском Белгороде привели к проблемам теплоснабжения — в городе открыли пункты обогрева. Более 30 домов и часть учреждений остаются без отопления на все попытки и привлечения специалистов из других российских регионов.

Что нужно знать:

В российском Белгороде возникли масштабные проблемы с коммунальными услугами

Власти области обещают возобновить подачу тепла и воды до конца дня

Детей и уязвимые категории вывозят из области

Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что часть детских садов и школ не будут работать, родителей призывали по возможности не вести детей в школу. В школах, которые будут работать, часть классов не будут открывать если будет неудовлетворительная температура. Часть детсадов, где тепло переводится на круглосуточный режим.

Попытки возобновить отопление в Белгороде

Закрыта также одна поликлиника. Власти области обещают подачу тепла до конца дня. С ночи и в течение дня будут работать пункты обогрева – их открывали в филармонии, части предприятий, гостиницах, НИИ.

Белгородская ТЭЦ официально была выведена из строя. При попытке возобновить работу, в части города снова исчезло электроснабжение.

Часть Белгорода остается без воды. Без воды было 100 тысяч жителей, в основном в центре и на севере города. Часть скважин водозаборов отключилась. Обещают подачу воды через 4-5 часов.

Оккупационные власти Крыма уже заявили о том, что на полуострове разместят 1500 детей из Белгородской области. Родителей призывают оставлять заявки на вывоз детей в другие регионы РФ.

