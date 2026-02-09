В Белгороде — проблемы с теплом, водой и светом: детей вывозят в оккупированный Крым
Власти обещают исправить ситуацию до конца дня, но становится все хуже
Взрывы в российском Белгороде привели к проблемам теплоснабжения — в городе открыли пункты обогрева. Более 30 домов и часть учреждений остаются без отопления на все попытки и привлечения специалистов из других российских регионов.
Что нужно знать:
- В российском Белгороде возникли масштабные проблемы с коммунальными услугами
- Власти области обещают возобновить подачу тепла и воды до конца дня
- Детей и уязвимые категории вывозят из области
Губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков заявил, что часть детских садов и школ не будут работать, родителей призывали по возможности не вести детей в школу. В школах, которые будут работать, часть классов не будут открывать если будет неудовлетворительная температура. Часть детсадов, где тепло переводится на круглосуточный режим.
Закрыта также одна поликлиника. Власти области обещают подачу тепла до конца дня. С ночи и в течение дня будут работать пункты обогрева – их открывали в филармонии, части предприятий, гостиницах, НИИ.
Белгородская ТЭЦ официально была выведена из строя. При попытке возобновить работу, в части города снова исчезло электроснабжение.
Часть Белгорода остается без воды. Без воды было 100 тысяч жителей, в основном в центре и на севере города. Часть скважин водозаборов отключилась. Обещают подачу воды через 4-5 часов.
Оккупационные власти Крыма уже заявили о том, что на полуострове разместят 1500 детей из Белгородской области. Родителей призывают оставлять заявки на вывоз детей в другие регионы РФ.
