От сильных морозов до "плюса": какая будет погода в Киеве на этой неделе

После сильных морозов в столице ожидается резкое повышение температуры

После нескольких дней настоящей зимы с ощутимым минусом в Киеве начнет меняться температурный фон. И если в Харьков идут сильные морозы, то в столице холод еще задержится в начале недели, однако дальше морозы постепенно потеряют силу, а ближе к выходным столицу ждет резкое потепление.

Что следует знать

После морозов до -19°C в начале недели, в Киеве ожидается резкое потепление ближе к выходным

Переломным моментом станет среда, 11 февраля, когда температура поднимется до комфортных -2°C

В воскресенье, 15 февраля, столбики термометров достигнут +7°C, что принесет в столицу почти весеннее тепло

По данным ventusky, в понедельник, 9 февраля, ночные и утренние морозы будут оставаться ощутимыми – столбики термометров будут опускаться до -9 градусов. Уже 10 февраля температура несколько повысится, однако зима все еще напомнит о себе прогнозируют около -8 градусов днем, но до -19 ночью и утром.

Погода в Киеве на 10 февраля. Фото: ventusky

Переломный момент ожидается в среду, 11 февраля. Именно в этот день холод начнет сдавать позиции – мороз ослабнет до -2 градусов, что станет первым сигналом смены погодного сценария.

Погода в Киеве на 11 февраля. Фото: ventusky

Самое заметное потепление синоптики прогнозируют в четверг, 12 февраля. Температура в Киеве поднимется до +1 градуса, и такой показатель сохранится также 13 и 14 февраля. В этот день на дорогах возможно начнет таять снег и образуется гололедица, поэтому водителям и пешеходам стоит быть внимательными.

Погода в Киеве на 13 февраля. Фото: ventusky

Еще теплее станет в воскресенье, 15 февраля, — по прогнозам, воздух прогреется уже до +7 градусов, что больше соответствует началу весны, чем середине февраля.

Погода в Киеве на 15 февраля. Фото: ventusky

