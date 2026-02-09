Поседел и отпустил бороду: в сети обсуждают постаревшего хореографа Константина Томильченко (фото)

Хореограф вызвал бурное обсуждение из-за своей внешности

В субботу, 7 февраля, в Украине прошел Национальный отбор на Евровидение 2026, в котором победила певица Leléka. После него в сети начали обсуждать, как изменился известный хореограф Константин Томильченко, который был одним из членов жюри конкурса.

Пользовательница Кристина Михайлюк опубликовала в Threads фотоколлаж с Томильченко, на котором показала его в молодости и сейчас. Она шутливо спросила: "Сколько я спала?", намекая на то, что хореограф сильно постарел.

В сети обсуждают, как изменился Томильченко. Фото: скриншот из Threads

В комментариях началось бурное обсуждение внешности хореографа, который в 2005 году был постановщиком номера группы "Гринджолы" для Евровидения-2005 и сам выступал вместе с коллективом на сцене. К слову, это фото также опубликовали под постом Михайлюк.

Томильченко слева от солиста на сцене Евровидения 2005. Фото: скриншот из Threads

Вот что писали украинцы в комментариях:

У меня просто надежда, что у него плохая генетика и он быстро состарился, а мы до сих пор молодые. Но на танцах ему было, пожалуй, лет 40, сейчас под 60.

Ему 49 лет.

Как вам не совестно. Боже, как можно смеяться над вековыми изменениями человека? Мы все состаримся, и вы, уважаемая, не исключение.

Я перед Нацотбором включила все выступления Украины на Евровидении. И потом друзьям говорю: это Константин, он танцевал в номере "Гриджол".

Я думал, что это Дурнев состарился.

Человек просто за собой не следит, по-моему, у него даже бородка не подравнена. Можно было бы покрасить. Ну такое что-то, как дед 65+ смотрится.

Справедливости ради, в 2022 почти все поседели.

Читаешь комментарии и понимаешь, почему большинство известных людей молодятся. В нашей стране запрещено стареть. Седина — это сразу старость, а не принятие себя.

Да ни в коем случае, прямо в шоке, как быстро летит время.

Комментарии под постом о постаревшем Томильченко. Фото: скриншот из Threads

