Поседел и отпустил бороду: в сети обсуждают постаревшего хореографа Константина Томильченко (фото)
Хореограф вызвал бурное обсуждение из-за своей внешности
В субботу, 7 февраля, в Украине прошел Национальный отбор на Евровидение 2026, в котором победила певица Leléka. После него в сети начали обсуждать, как изменился известный хореограф Константин Томильченко, который был одним из членов жюри конкурса.
Пользовательница Кристина Михайлюк опубликовала в Threads фотоколлаж с Томильченко, на котором показала его в молодости и сейчас. Она шутливо спросила: "Сколько я спала?", намекая на то, что хореограф сильно постарел.
В комментариях началось бурное обсуждение внешности хореографа, который в 2005 году был постановщиком номера группы "Гринджолы" для Евровидения-2005 и сам выступал вместе с коллективом на сцене. К слову, это фото также опубликовали под постом Михайлюк.
Вот что писали украинцы в комментариях:
- У меня просто надежда, что у него плохая генетика и он быстро состарился, а мы до сих пор молодые. Но на танцах ему было, пожалуй, лет 40, сейчас под 60.
- Ему 49 лет.
- Как вам не совестно. Боже, как можно смеяться над вековыми изменениями человека? Мы все состаримся, и вы, уважаемая, не исключение.
- Я перед Нацотбором включила все выступления Украины на Евровидении. И потом друзьям говорю: это Константин, он танцевал в номере "Гриджол".
- Я думал, что это Дурнев состарился.
- Человек просто за собой не следит, по-моему, у него даже бородка не подравнена. Можно было бы покрасить. Ну такое что-то, как дед 65+ смотрится.
- Справедливости ради, в 2022 почти все поседели.
- Читаешь комментарии и понимаешь, почему большинство известных людей молодятся. В нашей стране запрещено стареть. Седина — это сразу старость, а не принятие себя.
- Да ни в коем случае, прямо в шоке, как быстро летит время.
