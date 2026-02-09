В СССР его пытались вспахать, но не удалось: от немецкой колонии на Львовщине осталось только это кладбище (фото, видео)
Церковь и дома уничтожили, а кладбище над обрывом уцелело
Недалеко от туристического поселка Меденичи прямо посреди поля над обрывом можно наткнуться на заброшенное немецкое кладбище. Еще сто лет назад здесь была оживленная германская колония Угартсберг. В 1921 году здесь жили 206 жителей.
Колония перестала существовать в 1940 году, когда ее жителей депортировали в Третий Рейх. Местность переименовали в Выпучки (Wypuczki), из-за особенностей рельефа. Как только немцы уехали — поселение сожгло УПА, а советские власти территорию колонии просто перепахали и засадили картофелем, разрушив церковь и остатки зданий, сохранились лишь остатки дороги и часть кладбища. Существовала колония с конца XVIII, об этом свидетельствуют восстановленные данные из германских реестров.
Кладбище колонии Угартсберг находилось на краю обрыва, поэтому его не перепахали, побоялись за трактор. Однако раньше здесь был еще и курган с надписью 1914, ведь здесь велись бои. В советское время его сравняли с землей.
На самом кладбище надгробий немного, сохранилась статуя Иисуса. Как свидетельствуют фото rdzs, надписи на сохранившихся надгробиях читаются хорошо. За почти двести лет истории здесь было больше захоронений, однако часть распахана.
В 1993 году потомки колонистов приезжали в Украину и привели кладбище в порядок, однако за ним никто не следил и сейчас оно словно выныривает из травы. Добраться сюда не просто — от ближайшей грунтовки километр пешком.
