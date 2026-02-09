В СССР его пытались вспахать, но не удалось: от немецкой колонии на Львовщине осталось только это кладбище (фото, видео)

Церковь и дома уничтожили, а кладбище над обрывом уцелело

Недалеко от туристического поселка Меденичи прямо посреди поля над обрывом можно наткнуться на заброшенное немецкое кладбище. Еще сто лет назад здесь была оживленная германская колония Угартсберг. В 1921 году здесь жили 206 жителей.

Колония перестала существовать в 1940 году, когда ее жителей депортировали в Третий Рейх. Местность переименовали в Выпучки (Wypuczki), из-за особенностей рельефа. Как только немцы уехали — поселение сожгло УПА, а советские власти территорию колонии просто перепахали и засадили картофелем, разрушив церковь и остатки зданий, сохранились лишь остатки дороги и часть кладбища. Существовала колония с конца XVIII, об этом свидетельствуют восстановленные данные из германских реестров.

Церковь (кирха) и школа колонии Угартсберг/ rdzs.org

Угартсберг на карте/ rdzs.org

Кладбище колонии Угартсберг находилось на краю обрыва, поэтому его не перепахали, побоялись за трактор. Однако раньше здесь был еще и курган с надписью 1914, ведь здесь велись бои. В советское время его сравняли с землей.

Остатки немецкого кладбища возле села Меденичи во Львовской области/ rdzs.org

К кладбищу не ведут дороги/ rdzs.org

На самом кладбище надгробий немного, сохранилась статуя Иисуса. Как свидетельствуют фото rdzs, надписи на сохранившихся надгробиях читаются хорошо. За почти двести лет истории здесь было больше захоронений, однако часть распахана.

Статуя Христа – самый сохранившийся объект/ rdzs.org

Надпись на надгробии читается до сих пор/ rdzs.org

В 1993 году потомки колонистов приезжали в Украину и привели кладбище в порядок, однако за ним никто не следил и сейчас оно словно выныривает из травы. Добраться сюда не просто — от ближайшей грунтовки километр пешком.

Ранее "Телеграф" рассказывал об уничтоженных кладбищах на территории Ботсада в Киеве. В месте отдыха до сих пор можно найти кресты и надгробия.