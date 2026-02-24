"Можно купить в любом супермаркете": фантазии России про ядерную бомбу для Украины вызвали шутки в сети

Такие заявления нужны России, чтобы "обелить" свои неудачи в войне

Служба внешней розведки России заявила о якобы подготовке Франции и Британии к передаче Украине ядерной бомбы. При этом каких-либо доказательств в подтверждение этих слов представлено, разумеется, не было. Нелепое и абсурдное заявление уже стало поводом для обсуждений в сети.

Что нужно знать:

Франция и Великобритания обладают стратегическими арсеналами

Один боеприпас без поддержки Франции не имеет практического смысла

Цель заявления — оправдать неудачи России

Соответствующую информацию стали активно распространять российские СМИ после того, как заявление было опубликовано на официальном сайте СВР.

"Речь идет о скрытой передаче Украине европейских комплектующих, оборудования и технологий в этой сфере. Как вариант рассматривается французская малогабаритная боевая часть TN75 от баллистической ракеты подводных лодок М51.1", — заявляют российские новостные сайты.

Интересно, что российская разведка в этой вымышленной истории упомянула также и Германию, но сделала ее более "благоразумной", ведь та якобы отказалась участвовать в "передаче ядерной бомбы".

"Киев сможет претендовать на более выгодные условия завершения боевых действий, если будет обладать атомной или хотя бы так называемой "грязной" бомбой. Берлин благоразумно отказался участвовать в этой опасной авантюре", — заявляет СВР.

Публикация СВР

Ядерная сенсация или громкий вброс?

Аналитик и бывший советник министра обороны Алексей Копытько в своем Telegram-канале опубликовал пост на тему публикаций росСМИ о ядерной бомбе для Украины. Он резко раскритиковал заявление главы СВР РФ.

Самый жалкий человек в российской верхушке – глава СВР РФ Сергей Нарышкин – сегодня распространил заявление, что французы при пособничестве британцев готовятся передать Украине ядерную бимбу и средства её доставки. Конкретно — малогабаритную боевую часть TN75 от французской баллистической ракеты для подводных лодок М51.1. Нарышкин хвалит Берлин за то, что немцы якобы отказываются участвовать в ядерной авантюре. Как бы забывая, что у немцев пока нечем участвовать. Также Нарышкин указывает, что французы будут пытаться замаскировать свой ядерный боеприпас под разработку украинцев пишет он.

Сергей Нарышкин

Копытько предложил на секунду предположить, что абсурдные заявления СВР являются правдой. Но тут же возникает закономерные вопросы — для чего и что должна сделать Украина с одиноким французским ядерным боеприпасом?

Аналитик объяснил, что Нарышкин пытается объяснить это тем, что получение ядерной бомбы якобы усилило бы переговорные позиции Украины. Он также отметил, что использование такого вооружения потребовало бы участия французских стратегических сил, что означало бы прямое вовлечение Франции в войну.

Во-первых, интересная интерпретация по итогам 4 лет успешного хода "СВО", не находите? Оказывается, монструозная Украина намеревалась победить скромную Россию с её миролюбивым народом и гуманистичной армией. Но не вышло! Россия храбро и успешно обороняется! Во-вторых, как одинокий боеприпас поможет победить в современной войне с 2000 км фронта? Чтобы получить теоретические шансы, надо взять этот ядерный элемент, вооружить им Нарышкина, чтоб он треснул Путина ядерной бимбой по башке. Иначе его применить нельзя. Ибо для доставки такого боеприпаса нужна французская подводная лодка, интегрированная во французский ядерный контур, с большой красной кнопкой в руках у Макрона. Это будет похлеще, чем принять Украину в НАТО. объясняет Копытько.

Еще один логичный вопрос — с какой целью Нарышкин вбрасывает в сеть эту несусветицу. Копытько говорит, что "успехи" на так называемой в России "СВО" на территории РФ настолько кричащие, что нужно как-то поднимать статус противника, даже вплоть до ядерного.

Думаю, затем, что в Татарстане снова закрыты аэропорты и объявлена тревога в 4 городах. В т.ч. – в Альметьевске. Именно это реально усиливает переговорные позиции Киева, а не вымышленная ядерная бимба полагает аналитик.

Справка:

Как Франция, так и Великобритания обладают ядерным оружием:

У Франции есть стратегический ядерный арсенал, включающий баллистические ракеты на подводных лодках и воздушное ядерное оружие.

Великобритания хранит ядерное оружие в основном на подводных лодках с баллистическими ракетами (технология Trident).

Реакция сети

В социальных сетях уже успели высмеять заявления российской разведки:

"Начнем с того, что ядерную бомбу можно купить в любом супермаркете Бердичева"

"Страшно?"

"Ну наконец-то… сразу нельзя было так?"

