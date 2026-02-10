Потратила миллиард на красивую жизнь с "вором в законе"? В РФ повесили долг на бывшую невестку Ющенко

Российский депутат пока безуспешно пытается вернуть долг через суды

На бывшую невестку экс-президента Украины Елизавету Ющенко в России повесили долг в полтора миллиарда рублей. В деле якобы также замешаны её бывший муж и российский депутат.

Об этом сообщают российские СМИ, ссылаясь на данные из судебного процесса. Заявляется, что Елизавету Ющенко обвинили в причастности к истории с многомиллиардным долгом, которую ее бывший муж с интересной биографией не вернул кредитору.

Подробнее о бывшем муже Елизаветы Ющенко

По сообщениям российских медиа, речь идет о Сергее Ефимцеве, который на самом деле не Сергей, а Вахтанг и не Ефимцев, а Лалиашвили, еще в криминальных кругах известен как "Вахтанг Маленький". Его называют известным криминальным авторитетом, который даже судился с МВД РФ, пытаясь добиться опровержения информации, где его называли "вором в законе".

Сергей Ефимцев

Суть обвинений

Утверждается, что в 2023 году Ефимцев брал в долг большие суммы денег, которые тратил на красивую жизнь, в том числе на недвижимость в Подмосковье и Франции, а также на машины и ювелирку. В итоге, к настоящему времени сумма долга перед кредитором уже якобы достигла 1,3 миллиарда российских рублей.

Кредитором, к слову, выступил депутат (на тот момент) Заксобрания Краснодарского края, Алексей Сидюков, который дал Ефимцеву один миллиард 523 миллиона рублей. Когда пришло время отдавать долг, семья вернула лишь часть взятых денег.

Алексей Сидюков

"Параллельно супруги запустили бракоразводный процесс и решили срочно заключить брачный контракт", — утверждается в публикациях.

Сначала ответчиком по делу был только Ефимцев, однако суд первой инстанции решил, что долговые обязательства являются общими для обоих бывших супругов, и присоединил к процессу также Елизавету Ющенко. Она отвергает выдвинутые претензии, отмечая, что по брачному договору все ценное имущество перешло бывшему мужу, поэтому отвечать за его долги она не должна. Это решение планируется обжаловать в апелляции.

Что известно о бывшей невестке Ющенко

Елизавета Ющенко. Фото - инстаграм

Елизавета Ющенко вышла замуж за Андрея Ющенко, сына экс-президента в 2009 году. В браке родилась дочь Варвара. Однако в 2012 году пара развелась, а маленькая Варя осталась жить с мамой. Андрей тогда делился, что они с экс-женой просто не сошлись характерами. Через два года после развода, в 2014-м, Лиза вышла замуж за российского бизнесмена Сергея Ефимцева. У пары родился сын. Живет семья в Москве, а сама Елизавета о войне в Украине молчит.

