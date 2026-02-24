Кредиты на миллиарды и муж-уголовный авторитет: как живет в Москве бывшая невестка Ющенко и сестра Ефросининой Лиза

С бывшей семьей Лиза не общается, как и общая с сыном Ющенко дочь Варвара

Лиза Ющенко – младшая сестра телеведущей Маши Ефросининой и бывшая невестка третьего президента Украины Виктора Ющенко. После громкого брака с сыном экс-президента она стала известна в Украине, но после развода переехала в Россию, куда забрала общего ребенка, и за период полномасштабного вторжения ни разу не высказывалась о войне.

Что следует знать

С бывшей невестки Виктора Ющенко пытаются взыскать огромные долги своего второго мужа В России

Выяснилось, что второй муж Лизы может быть связан с криминальным миром и финансовыми махинациями на миллиарды рублей

Сама Елизавета наслаждается роскошной жизнью в Москве

С сыном Виктора Ющенко Андреем Елизавета вышла замуж в 2009-м году. Пара часто была под прицелом папарацци и интересовала СМИ. В 2010-м у супругов появилась дочь Варвара. В 2012-м брак распался, потому что они "не сошлись характерами".

Как рассказывала Виталина Ющенко, дочь экс-президента для издания "Гордон" с бывшей семьей Елизавета не общается. Ни она, ни Варвара не выходили на связь уже много лет. Однако Виталина подчеркнула, что и она, и бабушка, и дедушка любят девочку.

Андрей Ющенко и Лиза Ющенко. Фото из открытых источников

В 2014-м, уже после развода с Андреем, Лиза во второй раз вышла замуж за российского бизнесмена, по имени Сергей, фамилия которого долго не была известна. В это время она окончательно переехала в Москву. Здесь она родила сына, но позже снова развелась.

Лиза Ющенко с сыном. Фото: instagram.com/liza_u/

В 2023 году стало известно о том, что Лизу "кинули" на деньги. На нее оформили кредит в России, где она была поручительницей, а затем об этом узнала только в марте 2025-го. Часть долга достигала более 10 миллионов рублей – и теперь дело дошло до суда. Ющенко уверяет, что документы могли подделать, но теперь ей нужно оплатить около 20 миллионов рублей.

Лиза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u/

Отношения с сестрой Марией Ефросининой

С Машей Ефросининой, которая активно поддерживает Украину и сейчас живет в Украине, отношения Лизы много лет натянуты. Телеведущая неоднократно говорила, что почти не общается с сестрой после 2014-го именно из-за разных взглядов на жизнь и политику. Мария отмечала, что она не может нести ответственность за действия и выбор взрослой сестры, несмотря на их родственные связи.

Маша Ефросинина и Лиза Ющенко. Фото: instagram.com/mashaefrosinina

Лиза Ющенко сейчас

Лиза активно ведет Instagram, делится фотографиями из роскошных курортов, клубных вечеринок и путешествий (Дубай, Монако, Италия и т.д.). Свои политические позиции по поводу полномасштабного вторжения она практически не высказывала — кроме фразы о мире в день рождения. Поэтому ее не раз критиковали за "молчание" на фоне войны, которую ведет Россия.

Лиза Ющенко во Франции. Фото: instagram.com/liza_u/

Лиза Ющенко в Саудовской Аравии Фото: instagram.com/liza_u/

Лиза Ющенко. Фото: instagram.com/liza_u/

В феврале стало известно, что на Лизу Ющенко повесили долг у России. По данным росСМИ, ее мужем был Сергей Ефимцев, который на самом деле не Сергей, а Вахтанг и не Ефимцев, а Лалиашвили, еще в криминальных кругах известен как "Вахтанг Маленький". Он — криминальный авторитет, даже судившийся с МВД РФ.

В 2023 году появилась информация, что Ефимцев ссужал большие суммы денег якобы на роскошную жизнь — недвижимость в Подмосковье и Франции, автомобили и драгоценности. По данным публикаций, его долг перед кредитором вырос примерно до 1,3 млрд рублей.

Сергей Ефимцев. Фото: BAZA

Деньги ему занял тогдашний депутат законодательного собрания Краснодарского края Алексей Сидюков — в общей сложности более 1,5 миллиарда рублей. Часть суммы семья вернула, но не все.

Параллельно супруги начали развод и заключили брачный договор. Сначала ответчиком в суде был только Ефимцев, однако суд решил, что долги могут считаться общими, и приобщил к делу также Елизавету Ющенко. Она отрицает претензии, заявляя, что по условиям брачного контракта все ценное имущество перешло бывшему мужу, и отвечать за его обязательства она не должна. Это решение планируется обжаловать в апелляции.

