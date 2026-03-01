Солнце, похолодание и снова тепло: что готовит погода киевлянам на этой неделе

Когда ждать идеальный день для кофе на террасе, а когда лучше не выходить без шапки

В Киеве первая неделя марта будет с характером. Весна то подмигнет солнцем, то напомнит, что зима еще не совсем сдалась. По данным синоптических сервисов, со 2 по 8 марта температура будет колебаться от нуля утром до +7°C днем до нуля вечером.

Что следует знать

В течение недели погода в Киеве будет переменчивой — столбики термометров будут колебаться от утренних 0°C до весенних +7°C днем

Наиболее комфортными для прогулок станут понедельник и суббота, когда воздух прогреется до максимальных +7°C в солнечную и сухую погоду

В воскресенье, 8 марта, весна возьмет паузу – температура снизится до +3°C днем, а ночью возможны заморозки до нуля градусов

Погода в Киеве со 2 по 8 марта

Понедельник, 2 марта, стартует оптимистично, по данным ресурса ventusky. Будет солнечно, сухо и до +7°C днем. Утро будет свежим, но без резких минусов. Идеальный день, чтобы вспомнить, как это гулять без шапки.

Погода в Киеве на 2 марта. Фото: ventusky

Вторник немного "заземлит" — максимум +3°C днем и около +2°C ночью. Облачность будет преобладать, так что весенняя погода станет на паузу. Куртки пока не прячем.

Погода в Киеве на 3 марта. Фото: ventusky

Среда, 4 марта, снова вернет чувство весны — до +6°C днем. Воздух станет более мягким, без резких перепадов. Похожая картина и в четверг, 5 марта, днем также около +6°C, но утром температура будет проседать до 0°C. Так что ранние пробежки — только для самых смелых.

Погода в Киеве на 5 марта. Фото: ventusky

Пятница порадует солнцем и стабильными +4°C. Без осадков, с прояснениями комфортный финал рабочей недели.

Погода в Киеве на 6 марта. Фото: ventusky

Суббота станет самым теплым днем — до +7°C днем. Если планируете долгую прогулку или кофе на террасе – это ваш шанс.

Погода в Киеве на 7 марта. Фото: ventusky

А вот воскресенье, 8 марта, будет более сдержанным: около +3°C днем и "ноль" в утренние и ночные часы. Без сильных морозов, но и без подлинного тепла. Весна будто тестирует нас на терпение.

Погода в Киеве на 8 марта. Фото: ventusky

Ранее "Телеграф" рассказывал, когда во Львов придут ночные морозы после потепления. Город может прогреться до +13 градусов, но потом зима напомнит о себе.