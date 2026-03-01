Розовые "разведчики" в Одесской области: в Украину вернулись экзотические фламинго (видео)

Первые стаи редких птиц уже заметили на Тузловских лиманах

В конце февраля, 27 и 28 числа, в Тузловские лиманы в Одесской области прилетели первые группы редких розовых фламинго, которых сотрудники нацпарка называют "разведчиками" — они оценивают условия перед началом массовой миграции птиц. Это стало заметным признаком завершения зимы и потенциального начала сезона гнездования.

Розовые фламинго — одни из самых известных представителей фламинговых семей в Европе. Их характерный цвет перьев возникает благодаря диете из водорослей и мелких ракообразных, содержащих пигменты каротиноидов.

Такие птицы редко появляются в Украине. Их чувствительное поведение очень зависит от шума, заботы о природных угодьях и общей стабильности экосистемы, поэтому ученые обращают внимание на важность минимизировать стрессовые факторы для этих птиц.

Предыдущие годы были для этих волшебных птиц непростыми. В 2023 году в заповеднике впервые удалось успешно вывести около 200 птенцов, но в 2024 и 2025 годах из-за неблагоприятных условий и влияния войны колонии не смогли закрепиться и дать потомство. Именно поэтому ранний прилет "разведчиков" в этом году вызывает оптимизм среди ученых и природоохранников.

Эколог Иван Русев, начальник научно-исследовательского отдела нацпарка, объясняет, что эти первые группы — своего рода "разведчики" великой миграции, которые возвращаются со стороны Черного моря, чтобы проверить уровень безопасности и наличие достаточной пищи на мелководье. Если условия будут благоприятны, большие стаи могут присоединиться к ним в ближайшие недели, и это будет сигналом к началу полноценного сезона гнездования.

