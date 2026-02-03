Путин, Жириновский, Ирина Шейк и не только. Кто еще из элиты РФ засветился в файлах Эпштейна

Американский финансист якобы имел одну личную встречу с президентом РФ

В файлах американского финансиста и сексуального преступника Джеффри Эпштейна найдено не менее тысячи упоминаний о президенте России Владимире Путине и других влиятельных людях РФ. Эпштейн якобы сотрудничал с российскими спецслужбами.

Что нужно знать:

В файлах финансиста упоминаются Жириновский, Чуркин, Доронин

Об одном из чиновников РФ вытекла пикантная информация

Как пишет издание Explainer, по данным британской разведки, Путин упоминается в материалах 1056 раз. Считается, что Эпштейн, устраивавший секс-вечеринки в США, имел отношение и к России, а именно к "медовой ловушке КГБ-ФСБ".

Речь идет о схеме, способствовавшей сбору компромата на представителей мировых элит в пользу России. Информацию получал Кремль, так сказать, из первых рук, а точнее женщин, которые встречались и проводили вечера с нужными людьми.

Владимир Путин и Джеффри Эпштейн

По словам источника, в одном из отчетов ФБР от 27 ноября 2017 года Эпштейн упоминается как "управляющий Путина". Однако схожую услугу американский финансист оказывал и африканскому правителю Роберту Мугабе. В переписке Эпштейна регулярно обсуждается возможность личной встречи с Путиным. В разные годы он писал о визите Путина в США, об ужинах в Париже, о встречах в Петербурге или Сочи, о попытках "выделить личное время" для общения.

"Среди документов 1056 упоминаний президента России Владимира Путина и 9629 документов, касающихся Москвы. Эпштейн, похоже, даже добился аудиенций у Путина после своего приговора в 2008 году за привлечение ребенка к проституции", — отмечает Daily Mail.

Кто еще из российской элиты есть в файлах Эпштейна

Виталий Чуркин, постпред России при ООН, упоминается в материалах в 2016 году. Из переписки следует, что сыну дипломата помогли адаптироваться в США и получить работу. Эпштейн настаивал, что эта информация конфиденциальна, и он наблюдает за сыном Чуркина: "у Максима все будет отлично". Более того, несмотря на открытую неприязнь к США, чиновник называет в письмах Эпштейна "отличным учителем" и приглашает к себе домой. Добавим, что Чуркин скончался в 2017 году в Нью-Йорке.

Виталий Чуркин

Владимир Жириновский, вице-спикер Госдумы, упоминается в файлах несколько раз. Его переписка с Эпштейном была довольно фамильярной и пренебрежительной. Ведь американец называет Жириновского "клоуном-националистом", который любит "целовать и трогать мальчиков". Более того, бывшая его помощница Мария Дрокова вошла в ближайшее окружение Эпштейна. Жириновский умер в 2022 году.

Владимир Жириновский

Ирина Шейк, топ-модель российского происхождения. С ней Эпштейн лично планировал провести 14 февраля 2014 года. В файлах модель называли любовницей экс-президента ФИФА Зеппа Блаттера – до его отставки в 2015 году на фоне коррупционного скандала вокруг руководства федерации. Добавим, что Блаттер, хороший знакомый Путина, сыграл немаловажную роль в предоставлении России права на проведение чемпионата мира по футболу 2018 года.

Ирина Шейк

Владислав Доронин, российский миллиардер, упоминается в файлах Эпштейна в контексте светских мероприятий и личных приглашений. В 2010 году американского финансиста приглашали на вечеринку в Каире, организованную людьми Доронина. Также он получал приглашение на празднование 40-летия Наоми Кэмпбелл в Каннах – в период, когда она состояла в отношениях с Дорониным.

Владислав Доронин и Наоми Кэмпбелл

Илья Пономарев, бывший депутат Госдумы. Его в переписке с Эпштейном называют потенциальным "будущим президентом России". Более того, в файлах есть данные, что Пономарев и его помощница Елена Попова в 2012 году "основные организаторы восстания против Путина". В письмах говорится, что "ставки огромные", а Пономарев "может заменить Путина, если его не убьют раньше".

Илья Пономарев

Мария Дрокова, бывшая координатор прокремлевского движения "Наши", была представлена Эпштейну в 2017 году. В письмах она обсуждала с ним работу над его публичным имиджем и предлагала PR-стратегии для "традиционных медиа". Дрокова предлагала создать фонд против харасмента и содействовать контактам Эпштейна с журналистами и режиссерами, вспоминала возможность съемки фильма о нем.

Интенсивная переписка между Дроковой и Эпштейном длилась с мая 2017 по май 2019 года – почти до его ареста. В материалах, опубликованных Минюстом, имя Дроковой упоминается 1636 раз. В 2019 их общение приобрело личный характер, в частности Дрокова писала: "Ты очень много для меня значишь. Я была бы менее веселым и менее счастливым человеком, если бы не встретила тебя". С Эпштейном она общалась через Skype с обменом видео и фото.

Мария Дрокова

Финансист предлагает ей помощь с билетами и водителем в Нью-Йорке, а в марте 2019 Дрокова делится с ними переживаниями о разрыве отношений. Даже в мае 2019 года (за 38 дней до ареста) Дрокова организует встречу неизвестной женщины с Эпштейном, сообщая: "Она с нетерпением ждет встречи с ним".

