Кофе из 90-х, который помнят все: как MacCoffee стал "народным" брендом

Как кофе с сингапурскими корнями стал популярным в Украине

Узнаваемый бренд кофе, завоевавший украинский рынок в конце 90-х — MacCoffee (МакКофе). Несмотря на впечатляющего размерами орла и американский флаг на упаковке, компания не имела ничего общего с США.

"Телеграф" собрал, что известно о бренде, как он продвигался в Украине и как выглядела культовая реклама. Интересно, что первоначально компания-производитель Future Enterprises Pte из Сингапура поставляла в Казахстан компьютеры, однако однажды привезла и кофе, который мгновенно стал популярен на рынке. С 1997 года бренд представлен и в Украине.

Бренд сразу вложился в рекламу, привлекал звезд, а, например, в один момент разыгрывал автомобили. Бренд получал национальные знаки отличия, несколько лет подряд был выбором года в Украине.

Сначала кофе MacCoffee позиционировался как бразильский, однако за более чем 10 лет стал настолько "народным", что в ноябре 2011 года в Украине открывается собственный завод в Золотоноше Черкасской области, который также работает на экспорт.

Не все помнят, но у логотипа и упаковки кофе были серьезные изменения — с 2007 года появилось уникальное сочетание букв "cC", над которыми был кофейный дымок, а упоминания о США убрали.

Старая упаковка MacCoffee

В настоящее время бренд MacCofee принадлежит холдингу Food Empire. Среди вкусов, кроме Original 3 в 1 – кофе, сливки и сахар, есть лесной орех, амаретто, сгущенка, айриш крем, французская ваниль и версия 2 в 1 без сахара.

