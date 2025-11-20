Скандальное дело Эпштейна будет обнародовано. Когда и как с этим связан Трамп

Осужденный миллионер скончался в СИЗО в 2019 году

Президент США Дональд Трамп подписал закон об обнародовании документов по делу осужденного за сексуальные преступления покойного финансиста Джеффри Эпштейна. Хотя накануне Белый дом пытался замедлить голосование сенаторов.

Что нужно знать:

Трамп 19 ноября поддержал обнародование дела Эпштейна

Данные, которые могут повредить следствию, вероятнее всего публично не опубликуют

Документы будут обнародованы уже к концу 2025 года

Как пишет Reuters, ссылаясь на слова генерального прокурора США Пэм Бонди, Министерство юстиции обнародует материалы, связанные с Эпштейном, в течение 30 дней, как того требует закон. То есть до 19 декабря.

"Мы будем и дальше соблюдать закон и поощрять максимальную прозрачность", — подчеркнула она.

Эпштейн и Трамп

В то же время, обнародование документов может быть неполным. Ведь принятый Конгрессом закон разрешает Министерству юстиции не раскрывать личную информацию о жертвах Эпштейна и материалах, которые могут повредить активному расследованию.

К тому же, Белый дом пытался замедлить голосование сенаторов за обнародование дел. Хотя Трамп открыто настаивал на том, что его администрации нечего скрывать, и призывал Конгресс действовать.

Что известно о деле Эпштейна

Джеффри Эпштейн – американский финансист и миллионер. Он стал фигурантом одного из самых громких сексуальных скандалов в истории США. Ведь, по данным полиции, начиная с 1990-х годов, Эпштейн создал сеть для вербовки и эксплуатации десятков, а возможно, и сотен несовершеннолетних девушек. В 2008 году он заключил соглашение с прокуратурой Флориды (так называемое соглашение о признании вины) и отбыл всего 13 месяцев в тюрьме с правом выхода на работу.

Джеффри Эпштейн

В июле 2019 года Эпштейна снова арестовали по обвинению в торговле людьми в целях сексуальной эксплуатации несовершеннолетних. 10 августа 2019 года его обнаружили мертвым в камере следственного изолятора в Нью-Йорке.

Интересно, что 12 ноября 2025 года Демократическая партия США опубликовала письма Эпштейна, в них утверждается, что Трамп якобы знал о несовершеннолетних девушках.

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт утверждала, что письма "ничего не доказывают". Трамп говорит, что демократы таким образом пытались отвлечь внимание от правительственного шатдауна, "поднимая ложь об Эпштейне".

Эпштейн и Трамп

