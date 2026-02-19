"Борцам с ТЦК" дают условные сроки вместо тюрьмы: озвучены причины

Действия против ТЦК могут повлечь наказание до 15 лет лишения свободы

За действия, которые квалифицируются как "препятствование деятельности ВСУ", закон предусматривает серьёзные наказания. Однако на практике суды почти никогда не назначают реальные сроки заключения и ограничиваются условными сроками от 1 до 3 лет.

Что нужно знать:

Статья предусматривает наказание от 5 до 8 лет лишения свободы, а при тяжких последствиях — до 15 лет

Суд учитывает психологическое состояние обвиняемого

Иногда дела доходят до апелляции

Об этом говорится в материале "Телеграфа": "Зеленые на Шулявке" и "защитники от людоловов": почему суды не сажают тех, кто воюет с ТЦК".

Адвокат Александр Золотухин объяснил, что в большинстве случаев такие преступления не приобретают масштабы угрозы, осужденный до конца не осознавал значения своих действий.

Да, перекрыть дорогу бусу ТЦК — это препятствование деятельности ВСУ, но уместно ли заключать человека в тюрьму, если это не привело к негативным последствиям для жизни, здоровья, имущества и т.п.? И когда суд видит, что есть признаки преступления, но преступление совершено на эмоциях, в состоянии аффекта, то и принимаются такие решения отметил собеседник.

Он добавил, что так происходит не всегда. В некоторых случая подобные дела все же доходят до апелляции по инициативе прокуратуры.

Та, например, жителю Харьковщины, который увидел на улице сотрудников ТЦК и ударом головы сломал одному из них нос, суд первой инстанции дал три года условно, но в апелляции приговор заменили на пять лет реального лишения свободы.

Протесты против действий ТЦК, как на улицах, так и в интернете, не остаются без внимания закона и могут повлечь реальное наказание.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что депутат фракции "Слуга народа" Федор Вениславский раскрыл реальную статистику мобилизации.