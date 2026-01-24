Обещают 72 часа без света, но есть нюанс: как на самом деле работает оптоволоконный интернет

Обещанные 72 часа во всемирной сети без света требуют соблюдения условий

Во время отключений света оптоволоконный интернет многие воспринимают как гарантированный способ оставаться онлайн. Среди пользователей закрепилось ожидание, что именно эта технология должна работать не менее двух суток без электричества.

"Телеграф" расскажет, сколько на самом деле может работать оптоволоконный интернет во время блекаутов, от чего зависит его стабильность и реальные ли заявления о 48-72 часах связи без света.

Как работает оптоволоконный интернет во время блекаутов

Оптоволоконный интернет по технологии PON или xPON работает по простому принципу. В отличие от обычных кабельных сетей между провайдером и квартирой нет активного оборудования, которое требует постоянного питания. От узла провайдера к жилищу идет сплошной оптический кабель, которым передается световой сигнал. Сам кабель не потребляет электроэнергии, поэтому не выключается вместе со светом в доме. Именно поэтому оптоволокно часто считают интернетом, который работает даже во время блекаутов.

Впрочем, полной автономности здесь нет. Для работы сети электричество необходимо в двух ключевых точках. Первая – это узел провайдера, где расположено его основное оборудование. Там формируется сигнал и оттуда он поступает к абонентам. Если у провайдера есть аккумулятор или генератор, узел продолжает работать даже во время длительных отключений. Если же резервного питания нет или оно иссякло, интернет исчезнет во всем районе, независимо от типа подключения.

Как подключать оптоволоконный интернет/WESTELECOM

Вторая точка зависимости – квартира пользователя. Чтобы интернет появился на ноутбуке или телефоне, требуются оптический терминал (ONU), который "превращает" световой сигнал в обычный интернет и Wi-Fi роутер. Оба устройства работают от электричества. Если их не подпитать от павербанка, бесперебойника или иного источника, то связи не будет, даже если провайдер продолжает передавать сигнал по кабелю.

Именно в этом состоит ключевая разница между PON/xPON и медными или FTTB-сетями. В таких сетях в подъезде или на этаже установлено активное оборудование, которое без света отключается сразу. Поэтому интернет исчезает вместе с электричеством в доме, даже если в квартире есть резервное питание. В случае с оптоволокном шанс оставаться онлайн значительно выше – но только при условии, что и провайдер, и сам пользователь позаботились о питании своего оборудования.

На сколько реально хватает интернета без света

Опыт отключений показывает, что универсального ответа на этот вопрос нет, но реальная практика четко укладывается в несколько типичных сценариев – в зависимости от уровня резервирования и подготовки пользователя.

В сетях без полноценных резервов у провайдера интернет обычно исчезает быстро – через 1-3 часа после обесточивания. Именно столько в среднем держатся базовые аккумуляторы на оборудовании в домах или локальных узлах.

Если на узлах сети установлены аккумуляторы увеличенной емкости, интернет работает дольше – 6-12 часов, иногда до суток. Именно этот сценарий сегодня самый распространенный в городах: связь сохраняется в короткие и средние отключения, но исчезает, если блекаут затягивается. Важно, что даже в пределах одного района ситуация может отличаться — в зависимости от того, к какому сегменту сети подключен дом.

При наличии генераторов или больших батарейных массивов интернет может работать 12-24 часа, а на отдельных центральных узлах – до 24-48 часов отключений. Именно такие цифры провайдеры называют после последних масштабных отключений: центральные площадки держат связь дольше, периферийные обычно около суток. При этом скорость и стабильность соединения, по словам операторов, не изменяются – переключение на резервное питание происходит автоматически и для абонента остается незаметным.

Карта провайдеров, чей интернет работает более 72 часов без электроснабжения/ЛУН

48 часов и больше – это уже кейсы, которые встречаются реже. Они возможны только при сочетании нескольких условий: наличия мощного резервного питания у провайдера, отлаженной логистики горючего или замены аккумуляторов, а также готовности самого пользователя поддерживать работу домашнего оборудования. Именно в таких условиях появляются заявления об интернете, который работает до 72 часов без света.

Как это технически выглядит? Провайдеры, декларирующие трое суток автономной работы, используют LiFePO4-аккумуляторы большой емкости, установленные на узлах сети. Каждый аккумулятор оборудован быстрой зарядкой, чтобы максимально эффективно использовать короткие периоды появления электроэнергии. Стандартное время работы от такого резерва составляет до 72 часов, а если заряд снижается до критического уровня, провайдер переходит на генераторы или производит экстренную замену батарей на заряженные. Именно эта комбинация – аккумуляторы плюс генераторы или мобильная логистика – и позволяет держать сеть несколько суток подряд.

Впрочем, даже при таком уровне подготовки ключевым ограничением остается пользовательская квартира . Оптический терминал и Wi-Fi роутер потребляют в среднем 10-20 Вт, но обычные павербанки обеспечивают работу всего 3-6 часов. Для автономности на 2-4 дня требуются полноценные UPS, портативные электростанции или генераторы. Статистика провайдеров подтверждает: более 10 часов питания домашнего оборудования выдерживают лишь около 28%.

Что действительно работает без света

По данным самих интернет-провайдеров, основу устойчивости фиксированного Интернета сегодня формируют современные LiFePO4-аккумуляторы и генераторы, установленные на узлах и ключевых площадках. В типичном сценарии это позволяет поддерживать работу сети 12-15 часов без электричества даже при массовых отключениях, когда нагрузка на инфраструктуру резко возрастает.

В частности, в Киевстаре сообщают, что используют LiFePO4-аккумуляторы и генераторы на своих объектах. В компании отмечают, что в 2025 году инвестировали в резервные системы питания более 291 млн. грн., а общий объем таких инвестиций с 2022 года превысил 430 млн. грн. Это позволяет в отдельных районах хранить фиксированный интернет более 12 часов, а иногда и дольше.

Подобную модель резервирования применяют и в Vodafone Украина, где также совмещают аккумуляторы с генераторами в качестве базового решения на случай длительных отключений. В итоге именно масштаб вложений в резервы, а не название бренда определяет, сколько реально продержится интернет без света.

Gigabit by Vega строит новую GPON-сеть в Киеве, Днепре, Одессе, Харькове, Житомире, Львове и других городах и также декларирует возможность работы интернета до 72 часов. DataGroup имеет широкую карту покрытия как в многоквартирном, так и в частном секторе, а подключение возможно по Ethernet или GPON, что позволяет сохранять связь при обесточивании при наличии резервного питания.

Однако даже при наличии таких предложений решающим остается конкретное здание. Поэтому поиск xPON-провайдера на практике следует начинать с ОСМД или управляющей компании, которые обычно знают, какие операторы имеют доступ к дому и какие технологии там реально работают. Дополнительно пользователи ориентируются на объявления в подъездах и онлайн-сервисы типа Connect, Multitest и Telecomsvit. По аналитике последнего, около 85% запросов пользователей уже относятся именно к xPON-подключениям, но найти провайдера по адресу удается примерно в 4 из 6 случаев.

Что в итоге стоит знать об интернете без света

Один из самых стойких мифов вокруг оптоволоконного интернета – его вроде бы высокая стоимость. На самом деле цены на xPON сегодня значительно шире и гибче, чем часто представляют пользователи. Стоимость подключения зависит от провайдера, адреса и технических условий дома и может колебаться от символической 1 гривны в пределах акций до 3000 гривен и более в сложных случаях. В то же время, средняя рыночная цена подключения составляет около 1000 гривен, что делает оптоволокно сопоставимым со многими традиционными решениями.

Ежемесячные тарифы также не являются экзотическими. Для доступа в Интернет со скоростью до 1 Гб/с без дополнительных сервисов средняя цена на рынке держится на уровне около 400 гривен в месяц. В то же время провайдеры активно используют акционные модели: при условии подписки сразу за год стоимость может снижаться до 30,5 гривны в месяц. Самые дорогие тарифы в сегменте xPON обычно не превышают 1000 гривен в месяц и обычно включают дополнительные услуги или специальные условия.

В результате xPON действительно остается самой устойчивой технологией фиксированного интернета при отключении электроэнергии. Пассивная архитектура сети позволяет сохранять связь значительно дольше, чем в медных или FTTB-решениях. В то же время, заявления о 48-72 часах работы без света следует воспринимать как возможный, но не гарантированный сценарий. Он реализуется только при сочетании нескольких условий: наличия генераторов или аккумуляторов у провайдера и достаточного резервного питания непосредственно в квартире пользователя.

Напомним, ранее "Телеграф" писал, что среди владельцев смартфонов распространено убеждение, что подзарядка от павербанков может навредить аккумулятору или самому устройству. Особенно эти опасения усилились в последние годы, когда павербанки стали привычным источником питания во время продолжительных отключений электроэнергии.