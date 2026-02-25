До Харькова начали долетать FPV-дроны: что это за оружие и почему опасно

Эта угроза требует скорейшего технологического решения

Российские войска смогли "дотянуться" до окрестностей Харькова FPV-дроном на оптике. Опасность таких БПЛА очень велика, поскольку их невозможно заглушить средствами радиоэлектронной борьбы (РЭБ).

От места обнаружения обломков дрона до позиций россиян не менее 25 километров. Об этом сообщил советник министра обороны Украины по технологическим направлениям, эксперт по военным радиотехнологиям Сергей Бескрестнов ("Флэш").

Что нужно знать:

Российский FPV-дрон на оптике нашли в окрестностях Харькова

Это новая опасность, требующая быстрых решений

Россиянам удалось пролететь до окраин города 25 километров и не оборвать кабель

"Дрон врага на оптике долетел до северной окраины Харькова( Это реальные угрозы, с которыми нам придется что-то технологически решать. Обнаружение на основе РЭР здесь не сработает, помогут РЛС, но в случае низкого полета ФПВ и они не являются панацеей. Акустика? Возможно", — написал Бескрестнов.

Обломки вражеского дрона

Оборванный оптоволоконный кабель российского дрона

Дрон пролетел 25 километров

Также он обнародовал видео с вражеского БПЛА. По его словам, россиянам удалось каким-то образом пролететь до окрестностей города 25 километров без обрыва кабеля.

"Еще одно видео от РФ с угрозой атак на Харьков дронами на оптике. Интересно, чего их вдруг на Харьков потянуло оптикой? Наверняка какой-то коридор по земле укладки оптики нашли. 25 километров "лески" раскатать по густонаселенной земле, чтобы ее не порвать во время полета, тоже не просто", — подчеркнул Бескрестнов.

Чем опасны такие дроны

Дроны, управляемые через оптоволокно, невозможно заглушить или перехватить средствами РЭБ. Оптоволоконный кабель обеспечивает передачу качественного видео в реальном времени. Существует мнение, что при полетах на дальние дистанции сигнал внутри кабеля может теряться из-за рассеивания или поглощения. А при отсутствии нормальной изоляции кабеля, на качество сигнала повлияет даже пыль или влага.

Дрон с оптоволоконной катушкой

Ранее "Телеграф" сообщал, что в российских "шахедах" были обнаружены новые модели радиомодемов. Теперь РФ использует устройства разных диапазонов, что затрудняет работу по их подавлению.