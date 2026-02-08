Россияне придумали лазейку, как вернуть Starlink: в Украине сказали, чем ответят

В Украине предупредили о новых схемах противника

Россия пытается получить доступ к заблокированным для них терминалам Starlink через украинских граждан. Однако такие устройства будут блокироваться, а причастным лицам грозит уголовная ответственность.

Что нужно знать:

Среди выдуманных россиянами схем — оформление терминалов через ЦНАП, использование фиктивных компаний

Украинские службы отслеживают такие попытки врага и могут блокировать терминалы

За помощь врагу в оформлении или передаче терминалов Starlink предусмотрена уголовная ответственность

Об этом в своем Telegram-канале пишет советник министра обороны, эксперт в области военных радиотехнологий Сергей "Флеш" Бескрестнов. По его словам, россияне продумывают план, как подкупить кого-то за деньги.

Противник ищет варианты активации Старлинка. Пишут свои идеи в группах, затем эти посты гуляют по нашим группам. Все их идеи банальны. Отправить кого-нибудь в ЦНАП за деньги. Воспользоваться фиктивным ООО. Снять Старлинк с дрона-трофея и т.д. объясняет "Флеш"

Однако в Украине заранее предусмотрели все риски и знают, как бороться с уловками противника. Бескрестнов предупредил потенциальных предателей, что за подобные действия их джет немалый срок за решеткой.

Все эти "Старлинки" мы заблокируем (знаем как), а вот любителей попытаться заработать "легкие деньги" от врага, ждет заключение и не маленькое. Это не машину поджечь и скрыться, это прийти в ЦНАП и фактически зафиксировать для суда свое преступление. Поэтому мой совет предателям: даже не пытайтесь попробовать. отметил автор поста.

По словам "Флеша", Россия уже предлагает вознаграждение до 10 тысяч гривен за оформление терминалов на подставных лиц. Однако в Украине будут сверять серийные номера устройств, обнаруженных у российских военных, с регистрационными данными, что позволит выявлять причастных лиц.

Предатели правильно не спешат, потому что мы сверим номера "Старлинков" у врага с данными ЦНАП и "любители легких денег" получат 15 лет или пожизненное заключение, если этот "Старлинк" станет причиной гибели людей. подытожил Бескрестнов.

Пост "Флеша". Скриншот: Telegram

Что такое Starlink

Starlink — это глобальная спутниковая сеть интернета от компании SpaceX, которую основал Илон Маск. Система создана для обеспечения быстрой и стабильной связи там, где нет оптоволокна, мобильного покрытия или кабельного интернета — в сельской местности, горах, в море или в зоне боевых действий. На начало 2026 года на орбите работает более 7000 спутников, и их количество продолжает расти.

Как украинцы могут зарегистрировать Starlink

Для физических лиц

Верификация в ЦНАПе. Нужны документы — паспорт и карта налогоплательщика, а также серийные номера терминалов — KIT-номер (на коробке), UTID (в настройках аккаунта/приложения/Dish ID), номер аккаунта пользователя на портале Starlink.

Для юридических лиц

Верификация на портале "Действие". Следует авторизоваться через квалифицированную электронную подпись, внести данные о терминале, проверить и подписать заявление.

Для военных

Пользователи системы DELTA могут вносить информацию о терминале самостоятельно. В Минобороны говорят — обращаться к уполномоченному в/ч или начальнику связи не обязательно.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что SpaceX ограничила использование Starlink для россиян для запуска вражеских дронов по Украине. В то же время в обществе началась дискуссия, почему Илон Маск пошел на такой шаг.