"Світ хоче працювати з українськими виробниками": Бельбас про експорт зброї на заході NAUDI

Без чітких правил експорт може стримувати промисловість

На дискусії "ОПК-2026: ефективність, розвиток та масштабування", організованій за участі Radio NV та NAUDI, обговорили експортні обмеження та потребу у зрозумілому регуляторному полі для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Що варто знати

ОПК потребує чітких і прогнозованих правил експорту

Бізнес очікує свободи в межах контрольованого експортного поля

Світовий інтерес до українських розробок базується на бойовому досвіді

"Телеграф" побував на заході, де з цією позицією виступив Владислав Бельбас — член Президії NAUDI та генеральний директор компанії "Українська бронетехніка".

За словами Бельбаса, для того, щоб приватні підприємства інвестували в обладнання та масштабували виробництво, держава має забезпечити бізнесу свободу.

"Якщо ми хочемо, щоб приватні підприємства інвестували в обладнання і масштабували виробництво, бізнес має мати свободу у виборі замовників у межах контрольованого та прозорого експортного поля", — зазначив він.

Владислав Бельбас на заході NAUDI

Водночас Бельбас наголосив, що глобальний інтерес до українських оборонних розробок ґрунтується на унікальному бойовому досвіді, отриманому під час війни. Проте без чітких і стабільних правил державної політики експорт може перетворитися з можливості на стримуючий фактор для галузі.

"Увесь світ хоче працювати з українськими виробниками через реальний досвід застосування. Але для цього нам потрібне стабільне, прогнозоване регуляторне середовище", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експорт озброєння де-факто не є повністю закритим, однак і надалі залишається обмеженим у межах чинної системи експортного контролю.