"Світ хоче працювати з українськими виробниками": Бельбас про експорт зброї на заході NAUDI

Владислава Коваль
Владислав Бельбас Новина оновлена 05 лютого 2026, 17:20
Владислав Бельбас. Фото Колаж "Телеграф"

Без чітких правил експорт може стримувати промисловість

На дискусії "ОПК-2026: ефективність, розвиток та масштабування", організованій за участі Radio NV та NAUDI, обговорили експортні обмеження та потребу у зрозумілому регуляторному полі для розвитку українського оборонно-промислового комплексу.

Що варто знати

  • ОПК потребує чітких і прогнозованих правил експорту
  • Бізнес очікує свободи в межах контрольованого експортного поля
  • Світовий інтерес до українських розробок базується на бойовому досвіді

"Телеграф" побував на заході, де з цією позицією виступив Владислав Бельбас — член Президії NAUDI та генеральний директор компанії "Українська бронетехніка".

За словами Бельбаса, для того, щоб приватні підприємства інвестували в обладнання та масштабували виробництво, держава має забезпечити бізнесу свободу.

"Якщо ми хочемо, щоб приватні підприємства інвестували в обладнання і масштабували виробництво, бізнес має мати свободу у виборі замовників у межах контрольованого та прозорого експортного поля", — зазначив він.

Владислав Бельбас на заході NAUDI
Владислав Бельбас на заході NAUDI

Водночас Бельбас наголосив, що глобальний інтерес до українських оборонних розробок ґрунтується на унікальному бойовому досвіді, отриманому під час війни. Проте без чітких і стабільних правил державної політики експорт може перетворитися з можливості на стримуючий фактор для галузі.

"Увесь світ хоче працювати з українськими виробниками через реальний досвід застосування. Але для цього нам потрібне стабільне, прогнозоване регуляторне середовище", — підкреслив він.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав, що експорт озброєння де-факто не є повністю закритим, однак і надалі залишається обмеженим у межах чинної системи експортного контролю.

