Африканское тепло накроет Одессу? Названы даты, когда город накроет жара в марте

Хотя без осадков не обойдется

Весна в Одессе уже пришла. Южный регион накрыло тепло, и хотя календарь только что пролистал страницу, жители города уже могут почувствовать первые дыхания ласкового сезона.

Однако синоптики предупреждают, что первая неделя будет достаточно изменчивой. "Телеграф" расскажет подробнее, какая погода будет в Одессе.

Начало луны продемонстрирует настоящий весенний характер с постепенным колебанием температур. 2 марта в понедельник в городе будет держаться самая теплая погода за всю неделю: днем воздух прогреется до +11°C, а ночью температура не опустится ниже +3°C. Однако уже со вторника, 3 марта, ожидается незначительное похолодание до +6°C днем.

Погода в Одессе

В течение первой недели температурные показатели будут колебаться от +6°C до +10°C в дневные часы. Особого внимания заслуживает среда, 4 марта, когда ночная температура упадет до 0°C, что станет самым холодным моментом недели. Четверг, 5 марта, снова принесет потепление до +10°C.

Осадки и солнечные дни

Что касается осадков, то первая неделя марта будет преимущественно сухой, за исключением субботы, 7 марта, когда в Одессе ожидается небольшой дождь. Остальные дни начала месяца будут сопровождаться переменной облачностью.

Для тех, кто ждет настоящее солнце и стабильное тепло, следует обратить внимание на вторую половину месяца. Самыми солнечными днями марта станут 20, 23 и 26 число. Самые теплые дни ожидаются в конце месяца — 25, 28 и 29 марта, когда столбики термометров будут стабильно держаться на отметках +11°C…+12°C.

