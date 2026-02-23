Звучит как тост: в Украине есть село с "алкогольным" названием

Этот топоним сбивает с толку

Название этой деревни звучит так, будто это не населенный пункт, а реплика во время громкого застолья. Но за этим забавным топонимом реальная полесская деревня в Житомирской области с многовековой историей. Это небольшое поселение с населением не более двухсот жителей, история которого достигает не менее 16 века.

Что следует знать

Название села происходит не от застольных традиций, а от древнего рода

Компактное поселение площадью чуть более 1 квадратного километра типично для Полесья и насчитывает чуть более 200 жителей

Чаще происхождение названия "Закусили" фигурирует именно как связанное с историей местного шляхетского рода — Закусилов, владевших этими землями еще в 16 веке. Именно их фамилия со временем и трансформировалась в название поселения. Сохранившиеся в польских и русских источниках архивные записи датируют их права на эти земли еще 1560 годом.

Закусили расположенное на левом берегу реки Жерев, притоки Ужа, и имеет глубокие корни в исторических трансформациях Полесья. Село входило в состав Народицкого района в административную реформу 2020 года, а сегодня является частью широкой структуры общины с центром в Народичах.

По состоянию на последние данные местного реестра население Закусилов составляет примерно 212–214 человек. Площадь села — около 1,296 км², что делает его компактным, но достаточно типичным для деревень на Полесье.

В селе нет больших архитектурных памятников или музеев, однако краеведы отмечают, что окрестные территории имеют древнее заселение еще со времен древлян. Однако сама деревня не фигурирует в летописях.

