Стало известно, что именно атаковали россияне в Бродах: в Украине уже отреагировали
Жителей Бродов просят не выходить из дома
В Бродах Львовской области Россия попала по объекту "Нафтогаза". В результате удара дроном загорелся пожар. Ее тушат 130 спасателей. Место попадания особенное – раньше в подобные РФ не била.
Что нужно знать:
- В городе и пригороде почти вдвое превышен допустимый уровень оксида углерода
- Через Броды проходит ключевой участок маршрута транспортировки российской нефти в страны ЕС.
- Инфраструктуру, связанную с нефтепроводом "Дружба", Россия раньше не атаковала
В городе Броды вблизи места удара и в пригороде почти вдвое превышено допустимое содержание оксида углерода – это продукты горения. В связи с чрезвычайной ситуацией школы перевели на дистанционный режим на два дня, а в садах создали дежурные группы. Жителей города призывают оставаться дома.
Днем российский дрон снова кружил вокруг Бродов. Однако повторного удара не последовало, дрон локационно потерян.
Что известно об объекте "Нефтегаза" в который попали россияне
Как сообщил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", технологические процессы на объекте остановлены, чтобы защитить людей и не усугублять загрязнения. Он также отметил, что это 15 целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры "Нафтогаза" за январь.
Как отмечает профильное издание "Энергетический корреспондент", этот инфраструктурный объект связан с нефтепроводом "Дружба". Именно через Броды идет нить нефтепровода "Мозырь-Броды-Ужгород". Нею российская нефть транспортируется в Словакию и Венгрию. До этого Россия не атаковала инфраструктуру, связанную с нефтепроводом "Дружба". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя попадание по объекту нефтепровода, отметил, что "россияне сознательно работают против стран Европы".
Что известно о нефтепроводе "Дружба" в Бродах
Нефтепровод "Дружба" на территории Украины состоит из двух основных нитей от границы с Беларусью до Словакии. Первая имеет протяженность 691 км и после Бродов из-за уменьшения диаметра труб с 720 до 530 мм теряет пропускную способность с 17 до 8 млн тонн в год. Вторая нить протяженностью 695 км по всей протяженности имеет диаметр 720 мм и может транспортировать до 17 млн тонн нефти ежегодно.
Броды являются ключевым узлом, там расположена одна из главных нефтеперекачивающих станций и участок для перекачки нефти на железнодорожный транспорт. В 2001 году в эксплуатацию ввели нефтепровод Одесса – Броды, который изначально планировался для поставки каспийской нефти, но некоторое время использовался для транзита российского и казахстанского сырья. Его планировали продлить в Польшу.
Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не прекращает добывать нефть, несмотря на проблемы с прибыльностью отрасли. Отметим, что нефтепровод "Дружба" несколько раз останавливал работу, но затем все же ее возобновил.