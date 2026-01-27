Стало известно, что именно атаковали россияне в Бродах: в Украине уже отреагировали

Жителей Бродов просят не выходить из дома

В Бродах Львовской области Россия попала по объекту "Нафтогаза". В результате удара дроном загорелся пожар. Ее тушат 130 спасателей. Место попадания особенное – раньше в подобные РФ не била.

Что нужно знать:

В городе и пригороде почти вдвое превышен допустимый уровень оксида углерода

Через Броды проходит ключевой участок маршрута транспортировки российской нефти в страны ЕС.

Инфраструктуру, связанную с нефтепроводом "Дружба", Россия раньше не атаковала

В городе Броды вблизи места удара и в пригороде почти вдвое превышено допустимое содержание оксида углерода – это продукты горения. В связи с чрезвычайной ситуацией школы перевели на дистанционный режим на два дня, а в садах создали дежурные группы. Жителей города призывают оставаться дома.

Днем российский дрон снова кружил вокруг Бродов. Однако повторного удара не последовало, дрон локационно потерян.

Карта движения БпЛА

Что известно об объекте "Нефтегаза" в который попали россияне

Как сообщил Сергей Корецкий, председатель правления НАК "Нафтогаз Украины", технологические процессы на объекте остановлены, чтобы защитить людей и не усугублять загрязнения. Он также отметил, что это 15 целенаправленный обстрел объектов критической инфраструктуры "Нафтогаза" за январь.

Как отмечает профильное издание "Энергетический корреспондент", этот инфраструктурный объект связан с нефтепроводом "Дружба". Именно через Броды идет нить нефтепровода "Мозырь-Броды-Ужгород". Нею российская нефть транспортируется в Словакию и Венгрию. До этого Россия не атаковала инфраструктуру, связанную с нефтепроводом "Дружба". Руководитель Центра противодействия дезинформации СНБО Андрей Коваленко, комментируя попадание по объекту нефтепровода, отметил, что "россияне сознательно работают против стран Европы".

Что известно о нефтепроводе "Дружба" в Бродах

Нефтепровод "Дружба" на территории Украины состоит из двух основных нитей от границы с Беларусью до Словакии. Первая имеет протяженность 691 км и после Бродов из-за уменьшения диаметра труб с 720 до 530 мм теряет пропускную способность с 17 до 8 млн тонн в год. Вторая нить протяженностью 695 км по всей протяженности имеет диаметр 720 мм и может транспортировать до 17 млн тонн нефти ежегодно.

Броды на пересечении веток по нефтепроводу

Броды являются ключевым узлом, там расположена одна из главных нефтеперекачивающих станций и участок для перекачки нефти на железнодорожный транспорт. В 2001 году в эксплуатацию ввели нефтепровод Одесса – Броды, который изначально планировался для поставки каспийской нефти, но некоторое время использовался для транзита российского и казахстанского сырья. Его планировали продлить в Польшу.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что Россия не прекращает добывать нефть, несмотря на проблемы с прибыльностью отрасли. Отметим, что нефтепровод "Дружба" несколько раз останавливал работу, но затем все же ее возобновил.