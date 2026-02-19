Энергетикам в Украине будут давать большую премию. Сколько они зарабатывают и где нужны больше всего

Ежегодно на это будут выделять 10 млн грн из бюджета

Кабмин принял решение, по которому энергетики могут получить по 200 тысяч премии. Средства работники будут получать ежемесячно.

Что нужно знать:

Премию за работу смогут получить не все энергетики

Средняя зарплата работника в данной области 35 тысяч грн

Вакансий на рынке почти каждый день становится больше

Об этом сообщила премьер-министр Юлия Свириденко. По ее словам, получить премию смогут до 50 энергетиков, восстанавливающих сети после российских обстрелов.

"Эта премия должна стать ежегодным государственным знаком отличия за профессионализм и самоотверженный труд в энергетической отрасли", — отметила Свириденко.

Средства работники ремонтных бригад будут получать ежемесячно в качестве доплаты. Известно, что Кабинет Министров Украины уже принял решение об утверждении ежегодной премии для работников энергетической отрасли. Деньги на премию будут брать из государственного бюджета, планируют выделять 10 млн грн ежегодно.

Какую зарплату получают энергетики

По данным портала по поиску работы, средняя зарплата энергетика составляет 35 тысяч гривен по Украине, в Киеве эта цифра достигает 40-45 тысяч гривен. При этом значительный спрос на вакансии сохраняется в течение всего года.

Сколько зарабатывают энергетики в Украине

По состоянию на февраль на сайте более 200 вакансий на работу в энергетической отрасли, хотя средний показатель за 2025 год составлял до 150 вакансий. Учитывая обещанную Кабмином премию, работники ремонтных бригад будут получать немалую доплату. При этом больше всего вакансий именно в Киеве, дальше идет Днепр и Харьков.

Количество вакансий на энергетика в Украине

