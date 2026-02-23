Ни единого раза: Зеленский рассказал, чего не позволяет себе с начала большой войны

Президент признался, от чего пришлось отказаться

Владимир Зеленский — президент Украины, который во время войны остается в стране и является главнокомандующим армией. С начала полномасштабного вторжения его график и распорядок сильно изменились. И те вещи, которые были доступны ему ранее, теперь под запретом. Однако, он с пониманием относится к условиям, в которых теперь приходится жить и работать.

Об этом он рассказал в новом интервью изданию Clash Report.

По словам Зеленского, с начала большой войны он ни разу не ходил в кафе с детьми, не проводил весь день с семьей.

Я не посещаю кинотеатры и театры. Я не хожу в магазины и ни разу не был в кафе за все время войны рассказал Владимир Зеленский

По его словам, максимум — это кофе на заправках, когда едет куда-то в командировку. Также президент рассказал, что и его дети особо никуда не ходят, разве что очень редко, там, с бабушкой.

Но опять же, все нормально. Я понимаю, что это за условия. Но так, чтобы семейный день, мы с детьми куда-то пошли — такого нет добавил Зеленский

