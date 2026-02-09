Маски прочь? Нарушают ли закон закрытые лица сотрудников ТЦК

Лубинец выступил в ВР

Сотрудники ТЦК не имеют права закрывать свои лица масками во время исполнения служебных обязанностей. Ношение масок нарушает закон.

Об этом передает депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на выступление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. Тот, выступая на заседании ВСК (Временная специальная комиссия) пояснил, что сотрудники ТЦК не имеют права действовать без опознавательных знаков.

"ТЦК часто действуют без опознавательных знаков, а еще закрывают лицо, это нарушение", — цитирует Лубинца Гончаренко.

Также Лубинец добавил, что в 2025 году органы досудебного расследования внесли 34 сведения о совершении работниками ТЦК действий, которые имеют признаки Уголовных правонарушений.

Напомним, ранее мы писали о том, что в Минобороны Украины готовят "тотальный" цифровой контроль за мобилизованными. Каждый шаг призывника теперь будет фиксироваться через QR-коды и электронные реестры.