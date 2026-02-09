В Раде назвали три шага для "исправления ситуации с ТЦК"

Лубинец выступил в Раде

В Украине фиксируются действия ТЦК, которые имеют признаки Уголовных правонарушений. Однако существуют шаги для исправления ситуации.

Об этом передает депутат Алексей Гончаренко, ссылаясь на выступление уполномоченного Верховной Рады по правам человека Дмитрия Лубинца. По словам народного избранника, от уполномоченного прозвучали такие предложения для "исправления ситуации с ТЦК":

"1. Цифровизировать проверку.

2. Поменять кадровый подход. Обеспечить комплектацию работниками, имеющими подготовку и профессиональные качества для контакта с гражданскими.

3. Соблюдать стандарты человеческого достоинства и права человека. Не ограничивать свободу передвижения по территории ТЦК и СП. Чтобы у граждан был доступ к получению правовой помощи, общение с родными и близкими. Есть случаи, когда по причине, что забирают телефоны, элементарно не знают родственники, где находится их член семьи", — пишет Гончаренко, ссылаясь на слова Лубинца.

