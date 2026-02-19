Россия готовит удар по Киеву. Когда это может случиться и какими были предыдущие обстрелы

Названа возможная основная цель будущей атаки

В ближайшие 48-72 часов ожидается ракетная атака по Украине, в частности по Киеву и области. По данным мониторов, основной целью могут стать ТЭЦ в столице.

Что нужно знать:

Россия подготовила Ту-22 к удару

Зафиксирована готовность баллистических пусковых установок

Как отмечает канал "єРадар", киевлянам и украинцам следует подготовиться к массированному удару в ближайшие 2-3 дня, то есть 21-22 февраля. Мониторы зафиксировали активность бомбардировщиков, баллистических установок и кораблей.

Известно, что россияне осуществили:

оснащение 3 дальних стратегических бомбардировщиков Ту-22м3;

оснащение до 15 пусковых установок "Искандер-М" в Брянской области;

снаряжение носителей ракет "Калибр" с суммарным залпом до 24 ракет.

При этом привлечение бортов Ту-95МС и Ту-160 якобы не планируется. Эти бомбардировщики носители ракет Х-55/Х-555, Х-59.

Авиация России

Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский накануне атаки 17 февраля поручил Воздушным силам подготовить необходимые дополнительные меры защиты. При ударе Россия применяла дроны, баллистику и крылатые ракеты. Значительное количество воздушных целей было сбито.

Что известно о последних атаках на Киев

3 февраля. Россия атаковала Киев баллистикой, крылатыми ракетами и дронами. Было попадание в критическую инфраструктуру и жилые дома. Часть столицы осталась без света, в большинстве районе были введены экстренные отключения.

7 февраля . Были сбиты 447 воздушных объектов. Основной удар Россия направила на Киев. Пострадала гражданская и энергетическая инфраструктура.

. Были сбиты 447 воздушных объектов. Основной удар Россия направила на Киев. Пострадала гражданская и энергетическая инфраструктура. 12 февраля. Враг нанес комбинированный массированный удар по Украине. Под прицелом оказалась столица. Была атакована ТЭЦ-5. После взрывов в Киеве фиксировались перебои со светом и водоснабжением.

17 февраля Россия обстреляла Киев баллистикой и крылатыми ракетами, дронами. Было попадание в энергетические объекты.

В результате этих ударов основные разрушения получила Дарницкая ТЭЦ, ТЭЦ-6 и ТЭЦ области. Энергетики начали работу над восстановлением сразу, но на это уйдет много времени. Ситуация со светом в столице и Киевской области остается сложной.

